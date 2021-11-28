Черви в автомате с кока-колой: пользователей Сети шокировало видео, снятое в McDonald's

Неприятный инцидент, создавший много шума в Сети, произошел на юге Лондона.
Черви в автомате с кока-колой в McDonald's. В Сети громкого шума наделало видео, на котором во "внутренностях" автомата с безалкогольным напитком нашли червей.
Об этом пишет издание Newsweek.
На ролике, который пользователи сняли и опубликовали в TikTok, видно, как внутри автомата с кока-колой ползает множество червей. Неприятный инцидент, который наделал много шума в Сети, произошел на юге Лондона.
Ролик с автоматом впоследствии попытались удалили из TikTok`a, однако полностью сделать этого не удалось, потому что пользователи сняли на него множество реакций. До момента, пока исходное видео не удалили, его посмотрели более 400 тысяч раз.
@queenreenthe1st #duet with @mcoldkentroad не более драконов для меня #vendingmachines #drinkmachine #nomoredrinks #fyp ♬ original sound
Пользователи Сети, которые якобы имеют непосредственное отношение к ресторану общественного питания, говорят, что с такой проблемой раньше не сталкивались.
“Я работаю в McDonald's. Просто хочу сказать, что убираю зону напитков каждый раз, когда я в смене. Поэтому не все McDonald's такие. Но если они есть, их нужно закрыть, так как это нарушает многие правила”, — отметил тиктокер по имени Джошиуэ.
В свою очередь пока неизвестно, как прокомментировали инцидент в компании.
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