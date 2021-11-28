Черви в автомате с кока-колой: пользователей Сети шокировало видео, снятое в McDonald's

Неприятный инцидент, создавший много шума в Сети, произошел на юге Лондона.

Черви в автомате с кока-колой в McDonald's. В Сети громкого шума наделало видео, на котором во "внутренностях" автомата с безалкогольным напитком нашли червей.

Об этом пишет издание Newsweek.

На ролике, который пользователи сняли и опубликовали в TikTok, видно, как внутри автомата с кока-колой ползает множество червей. Неприятный инцидент, который наделал много шума в Сети, произошел на юге Лондона.

Ролик с автоматом впоследствии попытались удалили из TikTok`a, однако полностью сделать этого не удалось, потому что пользователи сняли на него множество реакций. До момента, пока исходное видео не удалили, его посмотрели более 400 тысяч раз.

Пользователи Сети, которые якобы имеют непосредственное отношение к ресторану общественного питания, говорят, что с такой проблемой раньше не сталкивались.

“Я работаю в McDonald's. Просто хочу сказать, что убираю зону напитков каждый раз, когда я в смене. Поэтому не все McDonald's такие. Но если они есть, их нужно закрыть, так как это нарушает многие правила”, — отметил тиктокер по имени Джошиуэ.

В свою очередь пока неизвестно, как прокомментировали инцидент в компании.

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