Чешские фермеры навалили кучи навоза перед зданием правительства в Праге: фото

В столицу Чехии прибыло около 700 тракторов и около 3 500 недовольных фермеров.
В четверг, 7 марта, чешские фермеры во время акции протеста в Праге сбросили кучи навоза перед правительственными зданиями и заблокировали движение в центре столицы тракторами. Они возобновили свои требования по увеличению государственной поддержки, сокращению бюрократии и прекращению дешевого импорта в Европейский Союз.
Об этом сообщает чешское издание iDnes.
В столицу Чехии прибыло около 700 тракторов и около 3 500 недовольных фермеров.
Улица, ведущая к правительственной резиденции, была полностью заблокирована в утренние часы пик. К тому же протестующие высыпали на трамвайные пути кучи навоза и тем самым усложнили работу общественного транспорта.
На брифинге для печати министр сельского хозяйства Чехии Марек Выборный подтвердил финансовую помощь фермерам в размере двух миллиардов крон (около 75 млн евро) и заявил, что правительство не поддастся давлению.
“Я готов провести честную дискуссию с фермерами. Ожидаю честного подхода от организаторов протеста, обещавших не перекрывать движение в Праге. Я не думаю, что выбрасывать навоз на трамвайные пути – это такой подход", — написал министр в сообщении на платформе социальных сетей X.
Демонстрация у здания правительства завершилась около 13:15 по местному времени. Фермеры угрожали в следующий раз собраться большим количеством, если не будет изменений.
Выбрасывавшего навоз водителя задержала полиция.
Напомним, в среду, 6 марта, в столице Польши Варшаве перед офисом премьер-министра прошла массовая акция протеста фермеров.
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