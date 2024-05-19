Чешские фермеры отменили акцию протеста из-за покушения на Фицо

Новая дата акции протеста пока не определена.

Чешские фермеры решили отменить акцию протеста в Праге после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Также читайте Покушение на Фицо: подозреваемому в стрельбе избрали меру пресечения

Об этом сообщает Radio Prague International.

Организаторы акции заявили, что "хотят разрядить ситуацию" и внести свой вклад в стабилизацию ситуации после совершенного покушения на Фицо.

Пока неизвестно, на какую дату фермеры перенесут свою акцию протеста. Президент ČTC Аграрная палата Ян Долежал сообщил, что новая дата акции будет определена по результатам переговоров с министерствами финансов и сельского хозяйства.

В свою очередь глава Министерства сельского хозяйства Чехии Марек Выборны приветствовал решение фермеров отложить протест, заявил что, это "логично и ответственно".

"Я считаю, что это будет способствовать стабилизации ситуации и снижению напряженности и в Чешской Республике", – подчеркнул министр.

Напомним, ранее сообщалось, как покушение на Фицо повлияет на европейскую политику.

Кроме того, мы ранее информировали, что охрана Фицо "полностью провалилась" во время покушения на него.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.