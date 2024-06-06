Чешский поезд, следовавший в Украину, столкнулся с грузовым: много погибших и раненых

В Чехии пассажирский поезд, следовавший в Украину, столкнулся с грузовым поездом, в результате чего четыре человека погибли и еще десятки получили ранения.

Об этом информирует iDNES.

В сообщении указывается, что авария произошла у новой станции Пардубице.

Пресс-секретарь пожарной железнодорожной администрации Мартин Кавко сообщил о "двух погибших и десятках пострадавших, некоторые из которых находятся в тяжелом состоянии". Позже пресс-секретарь спасательной службы Пардубице Елена Кисиала сообщила, что в результате столкновения погибли четыре человека.

Среди пострадавших много детей. Для спасательной операции власти задействовали вертолеты.

"Столкновение поездов — это большое несчастье. Мы все думаем о жертвах и пострадавших. Я выражаю свои искренние соболезнования всем пострадавшим", — заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области поезд сбил мужчину.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Киевской области поезд насмерть сбил 13-летнюю девочку.

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