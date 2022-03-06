Чешский журнал поместил на обложку Путина в крови

Чешское издание поддержало Украину.

Чешское издание Respekt поместило на обложку нового номера Путина в крови. Главная статься выпуска - "Война Путина против нашего мира".

Журнал с этой обложкой показали на официальной странице журнала в Facebook.

Новый выпуск много внимания уделил Украине. В статье Путина, который напал на Украину, сопоставляют с деспотическим царем, гопником и Гитлером.

Напомним, ранее французское сатирическое издание Charlie Hebdo (Шарли Эбдо) поместило на обложку карикатуру Путина, который изображен в виде голой полуобезьяны, которая своими маленькими гениталиями нависает над ядерной кнопкой.