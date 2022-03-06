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Чешский журнал поместил на обложку Путина в крови

Чешский журнал поместил на обложку Путина в крови

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Чешский журнал поместил на обложку Путина в крови

Чешское издание поддержало Украину.

Чешское издание Respekt поместило на обложку нового номера Путина в крови. Главная статься выпуска - "Война Путина против нашего мира".

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Журнал с этой обложкой показали на официальной странице журнала в Facebook.

Новый выпуск много внимания уделил Украине. В статье Путина, который напал на Украину, сопоставляют с деспотическим царем, гопником и Гитлером.

Напомним, ранее французское сатирическое издание Charlie Hebdo (Шарли Эбдо) поместило на обложку карикатуру Путина, который изображен в виде голой полуобезьяны, которая своими маленькими гениталиями нависает над ядерной кнопкой.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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