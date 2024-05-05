Чешское правительство отозвало посла в России: что об этом известно

Чиновники уже некоторое время обсуждают, стоит ли иметь посла в Москве.

Чешское правительство отозвало посла Чехии в России Витезслава Пивонку. Он уйдет в отставку в конце мая.

Об этом сообщил министр иностранных дел Ян Липовский в программе Nova Za.

"Мы интенсивно работаем над кандидатурой нового посла. Нынешний посол уже отозван. Я верю, что новый посол Чехии когда-нибудь появится", — сказал Липовский.

В то же время он не сообщил сроки назначения преемника Пивонка или имя нового должностного лица. Ранее СМИ предполагали, что к московскому дипломату может присоединиться Даниэль Коштовал, дипломат и бывший замминистра обороны.

При этом конституционные чиновники уже некоторое время обсуждают, стоит иметь посла в Москве в свете нынешней российской военной агрессии в Украине. Президент Петр Павел в конце марта заявил, что это вопрос между Министерством иностранных дел и правительством.

"Я давно вижу важность того, чтобы иметь представительство на уровне посла и в России. Вопрос в том, сейчас ли для этого правильно время. Но учитывая продолжительность процесса, возможно, было бы хорошо начать подготовку уже сейчас. И когда возникнет соответствующая ситуация, реализовать ее", — сказал президент.

Со своей стороны, премьер-министр Петр Фиала подчеркнул, что не может нарушить закон и раскрыть тайну, кто может стать новым послом.

Напомним, что европейские партнеры должны оставаться сосредоточенными на оборонных нуждах Украины и усиливать давление на Россию и ее союзников.

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