"Четками по мордасам": в РПЦ назвали метод борьбы с хандрой и унынием

В то же время в Русской православной церкви убеждают, что в ее храмах никого четками не бьют.
Митрополит РПЦ Меркурий назвал рецепт выхода из хандры и уныния — бить "четками по мордасам" или отправить рубить дрова "вместо лежания на диване".
Об этом священнослужитель сказал в одном из теле-эфиров российской пропаганды.
Ростовский митрополит Меркурий посоветовал, как выйти из хандры в случае жизненных проблем. По его словам, одному человеку достаточно сказать, что он жив и все может исправить. Другому человеку следует отметить, чтобы прекратил думать только о себе, а позаботилась о тех, кто рядом. Еще кого-то можно отправить колоть дрова вместо лежания на диване.
"Иногда боролись старцы и так: брали четки – и по мордасам. Тоже очень хорошо от уныния помогает. Понимаете, все это уныние, это сюсюканье – мы же начинаем себя жалеть…" – заявил Меркурий.
В то же время он добавил – "если человеку плохо, с ним нужно поговорить".
Как заявление Меркурия прокомментировали в епархии
Пресс-секретарь главы Ростовской епархии Игорь Петровский сказал российскому изданию "Подъем", что митрополит якобы пошутил. Он также заверил, что в храмах никого не бьют четкими.
"Могли ли вы себе представить, что митрополит четкими по мордасам кого-то бьет и называет это духовным способом? Я понимаю, в Средние века дурачки плетьми били себя по спине, но это просто фигура речи, обычная шутка", — убеждает Петровский.
К слову, 19 октября Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. В частности, к ним входит УПЦ МП.
Читайте также: