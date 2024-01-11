Четкий сигнал Китаю: США предупредили о последствиях вмешательства в выборы на Тайване — Reuters

Политика Соединенных Штатов по Тайваню не изменится, независимо от результатов выборов.

Соединенные Штаты, давая четкий сигнал Китаю, выступают против любого внешнего вмешательства или влияния на предстоящие президентские и парламентские выборы на Тайване, заявил в среду, 10 января, высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

Об этом пишет Reuters.

Выборы на Тайване 13 января приходятся на деликатное время в американо-китайских отношениях: президент Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин только что возобновили военные связи во время встречи в Калифорнии в ноябре прошлого года.

Политика касательно Тайваня не изменится

Чиновник на брифинге с журналистами на условиях анонимности заявил, что Вашингтон не занимает ни одной стороны в выборах и не имеет фаворита или предпочитаемого кандидата.

“Мы выступаем против любого внешнего вмешательства или влияния на выборы в Тайване, – сказал чиновник. — Независимо от того, кто будет избран, наша политика по Тайваню останется неизменной, и наши крепкие неофициальные отношения также продолжатся”.

Несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений с островом, Соединенные Штаты являются важнейшим международным поклонником Тайваня и поставщиком оружия.

Выборы на Тайване

Выборы проходят на фоне усиления словесной войны между Тайванем и Китаем, который считает остров своей территорией, несмотря на решительные отрицания тайваньского правительства. Вашингтон хочет сохранить статус-кво самоуправляемого острова.

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Запуск китайского спутника, который пролетел над Тайванем и вызвал ложную тревогу о воздушном налете, вызвал политический шторм на острове 10 января, когда до президентских выборов осталось всего несколько дней.

“Отмечу, что выборы являются частью нормального, рутинного, демократического процесса. Пекин будет провокатором, если решит ответить дополнительным военным давлением или принуждением», – заявил представитель администрации Байдена.

Чиновник предупредил, что нарушение мира и стабильности через Тайваньский пролив "нанесет серьезный ущерб мировой экономике, а последствия повлияют на все экономики во всем мире".

Американская делегация

Соединенные Штаты планируют отправить неофициальную делегацию в Тайвань после выборов для проведения прямых переговоров. Чиновник сказал, что в состав делегации предположительно войдут некоторые бывшие высокопоставленные американские чиновники.

Чиновник добавил, что отправка делегации "совершенно соответствует прецеденту и, конечно, согласуется с нашей политикой одного Китая".

“Соединенные Штаты полностью доверяют демократическим процессам на Тайване и существует сильная двухпартийная поддержка свободных и честных выборов. Тайвань — образец демократии не только в регионе, но и в мире», — сказал чиновник.

Откровенные дискуссии

Высокопоставленный чиновник Белого дома Джон Файнер встретился 10 января с высокопоставленным китайским чиновником и обсудили напряженность вокруг Тайваня и Южно-Китайского моря, сообщили в Белом доме.

Файнер, заместитель советника по национальной безопасности, встретился с Лю Цзяньчао, главой отдела международных связей Коммунистической партии Китая, в рамках усилий по поддержанию открытых линий связи, как было отмечено Байденом и Си на их саммите в Калифорнии.

Встреча состоялась в Вашингтоне, и оба чиновника провели откровенные и конструктивные дискуссии. Они обсудили ряд глобальных горячих точек, включая Ближний Восток и войну России против Украины.

"Файнер отметил важность мира и стабильности через Тайваньский пролив и в Южно-Китайском море", — говорится в сообщении Белого дома.

Они подтвердили поддержку продолжения дипломатии на высоком уровне и взаимодействия между Соединенными Штатами и Китаем, сообщили в Белом доме.

10 января чиновники США и Китая провели отдельную виртуальную встречу и обсудили сотрудничество в правоохранительной сфере, включая незаконный поток синтетических наркотиков, таких как фентанил, сообщили в Министерстве внутренней безопасности США.

Во встрече приняли участие министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас и министр общественной безопасности Китая Ван Сяохун, а также другие чиновники, говорится в заявлении ведомства.

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