"Четкий сигнал Путину": о чем говорят заявления Байдена и его команды по поводу войны в Украине

Сигнал Соединенных Штатов в Кремле должен был понять уже давно. Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина являлась еще одним подтверждением намерений американского лидера и его команды.

Такое мнение в эфире телеканала Freedom высказал журналист, политический деятель Андрей Пионтковский.

Обращение Байдена к нации и аналогия Путин-ХАМАС

«Реакция на угрозу на Ближнем Востоке президента Байдена и его команды, в частности Энтони Блинкена и Ллойда Остина, была блестящей. Но я хочу подчеркнуть другое – то, что меня поразило. Речь идет об обращении Байдена к нации 9 октября. В нем "Слава Украине" упоминалось чаще, чем Израиль", — говорит Пионтковский.

Он добавил, что Байден все время в своем выступлении проводил аналогию между Путиным и ХАМАСом : “ХАМАС и Иран хотят уничтожить Израиль, Путин хочет уничтожить Украину, а Соединенные Штаты никогда этого не позволят. Затем 20 раз это повторяли Блинкен и Остин. Они не позволят тиранам, преступникам, бандитам – так характеризовался лично Путин в официальном заявлении – это сделать”.

Израиль и Украина — два фронта единой мировой войны

Это такое четкое видение Четвертой мировой войны, как ее называют, говорит эксперт. Он отметил, что Израиль и Украина – два фронта единой мировой войны, в которой тираны и бандиты бросили вызов цивилизованному миру. И это позиция официальной Америки.

Это очень важный результат для Украины. Это позиция Белого дома», – прокомментировал Пионтковский.

По его словам, Израиль полностью поддержан республиканцами, а в отношении Украины там есть "группа трамповских сумасшедших" с антиукраинскими настроениями.

Позиция нового спикера-трамписта

“Но это меньшинство республиканцев. Новый спикер Майк Джонсон — "трампист", но он не разделяет украинских заморочек Трампа. Он четко заявил, повторив нашу с вами формулу, что помощь Соединенным Штатам Украины – это не благотворительность, а вклад в американскую безопасность. Ведь если Путин добьется успеха в Украине, он пойдет дальше и нам придется платить не деньгами, а кровью”, — отметил политический деятель.

Эта позиция, по его словам, достаточно широка в Соединенных Штатах.

Позиция левых и влияние на прессу

“Кстати, против него (Майка Джонсона – Ред.) резко выступает левое крыло демократической партии. Оно не очень сильно представлено в Конгрессе, его сила в другом – они полностью доминируют в так называемой качественной американской печати. The New York Times, The Washington Post, The Hill, Time, Newsweek сейчас полностью работают и против Израиля, транслируя точку зрения ХАМАСа, и против Украины», — подчеркнул Пионтковский.

Он отметил, что в этих изданиях повторяется нарратив, что Запад устал от Украины, бросил ее, думает о том, как оказать давление на Украину и убедить ее провести переговоры.

“Этот мотив сейчас подхвачен российской пропагандистской машиной. Скабеевой уже не нужны никакие методички, они часами зачитывают статьи из левой американской прессы и показывают кадры из украинских телеканалов, где подобные теории обсуждаются», – говорит эксперт.

“Но я хочу отметить, что у американского руководства наоборот очень жесткая решительность относительно двух фронтов – Израиль и Украина. Здесь все равно их поддерживают», — заметил он.

Продвижение в сфере предоставления оружия Украине

За последний месяц, говорит Пионтковский, есть продвижение в сфере предоставления оружия: “Отброшены окончательно два последних таба, которые американцы налагали сами для себя. Переданы дальнобойные ракеты ATACMS, приближающаяся передача самолетов F-16, политическое решение принято давно. Была информация украинской и американской печати о том, что первые самолеты с пилотами уже находятся на территории Украины”.

“Мы ждем получения в значительном количестве и самолетов F-16, и дальнобойных ракет. Даже те ракеты, которые уже есть в Украине, позволяют добираться до любой точки в Крыму. И мы это уже видим. Крым стал очень уязвимым регионом. Военно-морской флот РФ фактически бежит из Крыма в Новороссийск. Поэтому это решимость США изменить ту патовую ситуацию, о которой писал генерал Залужный», — резюмировал эксперт.

Напомним, переговоры между президентом США Джо Байденом и лидером Китая Си Цзиньпином не изменили позицию Пекина по поводу войны в Украине — читайте подробнее.

