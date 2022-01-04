Четверо человек погибли в Афганистане под снежной лавиной

Причина – сильные осадки.
На северо-востоке Афганистана взошла лавина: есть погибшие.
Об этом сообщает Radio Azadi.
Как сообщил руководитель Управления стихийным бедствием провинции Дайкунди Асадулла Сарвари, лавина сошла на деревню Харзарь в уезде Кити после сильного снегопада. Погибли по меньшей мере четыре человека.
Кроме того, из-за интенсивного снегопада закрыты дороги во многих уездах провинции.
Как сообщалось, в нескольких американских штатах бушевало снежное ненастье: в частности, осадки накрыли Вашингтон, Мэриленд и Виргинию. Шторм привел более 850 тыс. отключений энергоснабжения. Без электричества оставалось около 500 тыс. домов. Непогода стала причиной гибели двоих детей.
Читайте также:
- Египет накрыл природный апокалипсис: в Сети показали, как это было
- Теплее обычного: синоптикиня рассказала о погоде в январе и феврале
- Как звери в Чернобыльском заповеднике встречают сказочные рассветы: появились фото