Четверо человек погибли в Афганистане под снежной лавиной

Четверо человек погибли в Афганистане под снежной лавиной

Причина – сильные осадки.

На северо-востоке Афганистана взошла лавина: есть погибшие.

Об этом сообщает Radio Azadi.

Как сообщил руководитель Управления стихийным бедствием провинции Дайкунди Асадулла Сарвари, лавина сошла на деревню Харзарь в уезде Кити после сильного снегопада. Погибли по меньшей мере четыре человека.

Кроме того, из-за интенсивного снегопада закрыты дороги во многих уездах провинции.

Как сообщалось, в нескольких американских штатах бушевало снежное ненастье: в частности, осадки накрыли Вашингтон, Мэриленд и Виргинию. Шторм привел более 850 тыс. отключений энергоснабжения. Без электричества оставалось около 500 тыс. домов. Непогода стала причиной гибели двоих детей.

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