Четверо человек заказали такси, чтобы проехать всю Польшу: теперь им грозит 15 лет тюрьмы

В Польше четыре человека заказали такси, чтобы проехать таким образом через всю страну. Теперь им угрожает уголовное дело.

Об этом пишет wprost.pl.

Инцидент произошел в ночь на 10 июля 2023 года. Как установили правоохранители, трое мужчин и женщина заказали такси, чтобы проехать почти через всю страну — они хотели добраться из Кракова в Гданьск, а затем в Варшаву.

Во время короткого перерыва на заправке на трассе S7 вблизи Витрамова (Ольштынский уезд) между водителем такси и его пассажирами произошла нервная перепалка. В результате водитель пассажирского автомобиля "Шкода", озабоченный агрессивным поведением группы, решил прекратить движение. По сообщению полиции, пассажиры силой заставили его пересесть на заднее сиденье автомобиля, после чего один из мужчин попытался ударить водителя ножом в живот.

Потерпевшему удалось убежать из автомобиля и скрыться на заправке. Сотрудники станции заблокировали вход в здание и вызвали службы. После того, как нападавшие не смогли проникнуть в помещение, они угнали автомобиль таксиста и поехали на нем в направлении Варшавы.

По информации Ольштынского городского отдела полиции, через несколько минут сотрудники полиции из Нидзицы остановили указанный автомобиль для проверки на маршруте S7. Во время полицейского вмешательства один из пассажиров напал на полицейских с перечным баллончиком. Полицейские задержали 27-летнего парня, в то время как три других продолжили побег в автомобиле. Полицейские быстро вышли на след. Других задержали в одной из варшавских гостиниц.

Все четверо были взяты под стражу. Обстоятельства инцидента выясняли сотрудники Ольштынского отделения полиции. В ходе операции сотрудники полиции вернули угнанный автомобиль, который был брошен во время бегства в Гризлинах.

На основании собранных улик всем четырем пассажирам были предъявлены обвинения в разбойном нападении с применением опасного предмета. Кроме того, 34-летнему мужчине предъявлено обвинение в том, что он не остановился для проверки на дороге. 21-летнему и 27-летнему мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. С другой стороны, другим грозит наказание до 15 лет лишения свободы, поскольку они уже были осуждены за аналогичные преступления в прошлом и будут отвечать при так называемом рецидиве преступлений.

Напомним, в Польше ревнивец расстрелял мужчину на глазах у его невесты и совершил самоубийство.

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