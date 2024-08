Четверо членов семьи погибли, пытаясь спасти 13-летнюю девочку, тонущую в озере – фото

В Турции погибли четверо членов семьи, пытавшихся спасти 13-летнюю девочку от утопления в озере.

Трагедия произошла 8 августа на дамбе Альпаслан-1 в восточной провинции Муш.

Семья, наслаждавшаяся пикником, заметила, что Рабия Каракая барахтается в воде. Ее старшая сестра, 20-летняя Эданур, и 18-летний брат Ясин первыми вошли в воду, чтобы помочь.

22-летняя невестка Рабии Фатма и 15-летняя родственница Эйлюль Текин побежали на помощь вскоре после этого. Все пятеро погибли в воде. Одна из жертв, Фатма, была на восьмом месяце беременности.

На место происшествия были вызваны экстренные службы для поиска пропавших родственников. Сначала спасатели достали тела Рабии, Эданур, Ясина и Эйлюль. Поиски Фатмы, которая вышла замуж всего год назад и была на восьмом месяце беременности, заняли больше времени. Водолазы наконец нашли тело молодой женщины именно перед тем, как они собирались приостановить работу на ночь.

Тела жертв были перевезены в ближайший морг для вскрытия, прежде чем их передали семье для захоронения.

Рабия, Эданур и Ясин были похоронены рядом с матерью, умершей в 2016 году.

Глава общины Али Риза Текин сказал: "Рабия пошла в воду, а потом ее родные вошли друг за другом, чтобы спасти ее. Когда мы добрались туда, мы увидели их неодушевленные тела. Фатма осталась в озере, но нам удалось вытащить ее ночью с помощью водолазной команды. Мы отвезли их тела в государственную больницу Муша, а затем похоронили их на нашем сельском кладбище".

