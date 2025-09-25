Четверо детей чудом выжили после авиакатастрофы и 40 дней в джунглях: как это им удалось

Четверо детей, которые выжили после авиакатастрофы и 40 дней в джунглях / © Bild

После падения самолета в Колумбии четверо детей остались один на один с дикой природой и смогли выжить, проведя 40 дней в джунглях. В катастрофе погибли все взрослые, поэтому старшая сестра, 13-летняя Лесли Мукутуй, взяла на себя ответственность за трех младших.

Об этом сообщает Bild.

Авария произошла 1 мая 2023 года. Небольшой самолет, на борту которого находились дети, их мать и пилот, разбился посреди джунглей.

«Я плакала от боли. Тянула свою сломанную ногу и ползла, ища дорогу из джунглей«, — рассказала Лесли.

Детям пришлось бороться не только с истощением, но и с опасностями окружающей среды: в джунглях водятся ягуары, анаконды, оцелоты и ядовитые насекомые. По словам детей, они отгоняли диких животных палками и светом.

«Обезьяны раздражали нас, когда прыгали с дерева на дерево. Они бросали плоды милпесо, и мы собирали их», — рассказала девятилетняя Солейни.

Самой маленькой из них, Кристин, было всего 11 месяцев, и она нуждалась в наибольшем внимании. Лесли пришлось стать для нее и сестрой, и матерью.

«Мы отдавали самые мягкие фрукты Кристин. Она плакала от жажды. Мне пришлось использовать крышку от бутылки, чтобы давать ей воду маленькими глоточками», — рассказала самая старшая сестра.

Спасательная операция длилась 40 дней. В поисках участвовали спецподразделения армии, 85 представителей коренных племен и шаманы, которые обращались к духам джунглей в своих ритуалах.

Именно благодаря Лесли, которая организовала импровизированный приют, детей удалось найти живыми. Хотя они были истощены и обезвожены, все четверо выжили. Сейчас брат и сестры живут с бабушкой.

Спасательная команда, которая искала детей в джунглях после авиакатастрофы / © Bild

Напомним, в мае 2023 года сообщалось, что в Колумбии через две недели после падения самолета в джунглях нашли живыми четырех детей: 13-летнюю девочку и ее трех младших брата и сестер (11 месяцев, 4 и 9 лет). На борту самолета Cessna 206 находилось семь человек. В результате катастрофы трое взрослых, включая пилота, погибли сразу.