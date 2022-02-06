Четверо погибших и трое пострадавших: что известно о массовом расстреле в Техасе

Подозреваемый был найден в автомобиле с огнестрельным ранением, которое он нанес себе собственноручно.
Житель американского штата Техас в субботу, 5 февраля, покончил с собой после того, как застрелил четырех и ранил трех человек в округе Наварро.
Об этом сообщает NBC News.
Отмечается, что после полуночи на спецлинию "911" поступило сообщение о том, что мужчина убил членов собственной семьи в доме в Корсикане.
По словам главы местной полиции Роберта Джонсона, на месте преступления правоохранители обнаружили тела убитых мужчины и женщины, а также двух живых людей с огнестрельными ранениями, которых немедленно госпитализировали в больницу в Далласе.
Вскоре полисмены отправились в соседний город Фрост, в котором обнаружили мертвых мужчину и ребенка, а также еще одну пострадавшую особу, в которую подозреваемый выстрелил несколько раз. В настоящее время она находится в больнице.
Джонсон рассказал, что полиция Корсиканы и представители округа Наварро выяснили, что вероятный стрелок передвигается на автомобиле и отследили его местонахождение с помощью навигационной системы.
По требованию полицейских машина остановилась на деревенской дороге за пределами Корсиканы. Подъехав к транспортному средству, правоохранители обнаружили в салоне подозреваемого с огнестрельным ранением, которое он нанес себе собственноручно. Мужчина скончался в больнице.
Следователи выясняют наличие связей между стрелком и его жертвами. Продолжается расследование.
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