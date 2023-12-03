Четверо погибших, в том числе двое детей: в Нью-Йорке мужчина убил ножом своих родственников

В США в Нью-Йорке медики констатировали смерть четырех и ранения трех человек, на которых напал с ножом и убил родственника погибших.

Об этом сообщает BBC.

Как заявил начальник департамента полиции Нью-Йорка Джефф Меддри, утром в воскресенье, 3 декабря, правоохранители приехали по вызову в район Фар Рокавей, где обнаружили жертв нападения в горящем доме.

Кроме убийства семьи, подозреваемый нанес удары ножом и ранил и двух полицейских, когда те пытались его задержать. В ответ стражи порядка выстрелили в преступника. Позже тот скончался в больнице.

Как рассказал начальник департамента полиции, стражей порядка вызвала молодая женщина, которая сообщила службе 911, что ее "двоюродный брат убивает членов ее семьи".

На месте преступления полицейские обнаружили 11-летнюю девочку у входа в дом. Ее доставили в больницу, но позже она скончалась от полученных травм.

После того, как пожарная служба Нью-Йорка прибыла на место происшествия, экстренные службы обнаружили в доме тела трех других людей: 12-летнего мальчика, 44-летнюю женщину и 30-летнего мужчину.

Также правоохранители вызвали скорую для 61-летней женщины, которую отвезли в больницу с многочисленными ножевыми ранениями.

Полиция считает, что все жертвы скончались в результате ножевых ранений, а на месте происшествия был найден кухонный нож для бифштексов.

Полиция Нью-Йорка идентифицировала подозреваемого. Им оказался 39-летний Кортни Гордон, ранее арестованный за домашнее насилие.

В момент нападения он гостил у своих родных в Квинсе.

Полиция сообщила, что расследование продолжается.

Тем временем в Украине во Львовской области 40-летний мужчиназарезал 50-летнюю женщину. После убийства, чтобы скрыть следы преступления, он в ванной комнате расчленил ее тело.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

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