Четверо россиян устроили пьяный дебош на курорте в Черногории: официанты их избили стульями (видео)

Пьяные россияне устроили драку в Черногории, но их хорошо проучили.

В черногорском курортном городке Рафаиловичи близ Будвы произошла потасовка между персоналом одного из кафе и четырьмя устроившими дебош россиянами.

Об этом сообщает черногорское издание Vijesti.

Отмечается, что один из россиян оскорблял местных жителей и официантов.

В инциденте фигурируют четыре гражданина России, которые в состоянии алкогольного опьянения сначала выехали на набережную в Рафаиловичах, где едва не сбили мотоциклиста.

Как рассказали очевидцы, перекрыв своей машиной набережную, россияне сначала снесли туристическое агентство, а затем напали на официанта соседнего ресторана, ранив ему голову.

Далее россияне начали избивать владельца заведения. Другие сотрудники пытались защитить босса и вступили в потасовку с "гостями", чтобы помешать им уничтожить ресторан.

Видео было снято, когда сотрудники начали выгонять россиян и избивать их стульями. На нем слышны слова: "Я русский, бл***". Ролик, как черногорцы избивают россиян стульями, можно просмотреть по ссылке.

Заметим, что этот инцидент очень показан, ведь Будва – один из самых просербских регионов Черногории. А многие сербы, как известно, симпатизируют РФ и поддерживают российскую агрессию в Украине. В России сербы видят союзницу, близкую по языку и вере, закрывая глаза на все зверства и преступления путинского режима.

Поэтому то, что россияне получили даже от "братских" черногорцев, свидетельствует о том, как на самом деле граждане РФ ведут себя за границей.

Ранее сообщалось, что россиянин на отдыхе в Турции хвастался убийствами украинцев. Также в Турции агрессивная россиянка набросилась на украинку во время отдыха.

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