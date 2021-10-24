Четверть километра над землей: в Дубае открыли самое большое в мире колесо обозрения

Четверть километра над землей: в Дубае открыли самое большое в мире колесо обозрения

Одновременно находиться на колесе может 1750 человек.

В самом густонаселенном городе Объединенных Арабских Эмиратов официально запустили самое большое и одновременно самое высокое колесо обозрения в мире.

Об этом сообщает в воскресенье, 24 октября, издание iDnes.

Аттракцион называется "Глаз Дубая", его 250-метровое колесо обозрения установлено на искусственном острове, с которого открывается панорамный вид на пляж и достопримечательности.

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Всего здесь 48 кабинок площадью 30 квадратных метров, одновременно на аттракционе может находиться 1750 человек. Один оборот колеса продолжается 38 минут, посетители могут заказать ужин, а также устроить конференцию или свадебный пир.

Стоимость билетов колеблется от 25 до 65 долларов.

В Twitter агентства Reuters опубликовали видео еще одного крупнейшего в мире сооружения, расположенного в Дубае.

The world's largest and highest ferris wheel opens in Dubai. The 'Dubai Eye' stands around 820 feet tall and can hold 1,750 visitors pic.twitter.com/NFWRggLr5Z — Reuters (@Reuters) October 22, 2021

Ранее здесь открыли самый глубокий в мире бассейн, в котором можно погружаться на глубину до 60 метров. Его емкость в шесть раз больше, чем в олимпийских бассейнах.

Напомним, в апреле этого года в Дубае задержали 40 человек за съем видеоролика, в котором обнаженные девушки стоят на балконе одного из небоскребов города. Среди задержанных оказалось 12 украинок.

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