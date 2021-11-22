Четвертая в ЕС: Португалия закрыла свою последнюю угольную электростанцию

Владельцы закрытой электростанции рассматривают возможность перехода на сожжение пеллет из древесины.
Португалия стала четвертой страной в Европейском Союзе, которая закрыла свою последнюю угольную электростанцию. Таким образом, она прекратила использование загрязняющих материалов для производства электроэнергии.
Об этом сообщает Reuters.
По заверению в стране, они опередили план о прекращении использования ископаемого топлива на 9 лет. Португалия 60% -70% электроэнергии получает из возобновляемых источников.
В настоящее время владельцы закрытой электростанции Pego рассматривают возможность перехода на сожжение пеллет из древесины (гранулированного биотоплива). В то же время, представители экологической кампании Europe Beyond Coal советуют сфокусироваться на ветровой и солнечной энергетике.
Три европейские страны, уже прекратившие использование угля для производства электроэнергии: Бельгия, Австрия и Швеция.
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