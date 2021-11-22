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Четвертая в ЕС: Португалия закрыла свою последнюю угольную электростанцию

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Четвертая в ЕС: Португалия закрыла свою последнюю угольную электростанцию

Associated Press

Владельцы закрытой электростанции рассматривают возможность перехода на сожжение пеллет из древесины.

Португалия стала четвертой страной в Европейском Союзе, которая закрыла свою последнюю угольную электростанцию. Таким образом, она прекратила использование загрязняющих материалов для производства электроэнергии.

Об этом сообщает Reuters.

По заверению в стране, они опередили план о прекращении использования ископаемого топлива на 9 лет. Португалия 60% -70% электроэнергии получает из возобновляемых источников.

В настоящее время владельцы закрытой электростанции Pego рассматривают возможность перехода на сожжение пеллет из древесины (гранулированного биотоплива). В то же время, представители экологической кампании Europe Beyond Coal советуют сфокусироваться на ветровой и солнечной энергетике.

Три европейские страны, уже прекратившие использование угля для производства электроэнергии: Бельгия, Австрия и Швеция.

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