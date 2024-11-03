Четвертый за последние три месяца: на США надвигается новый мощный ураган

Снова может пострадать штат Флорида, недавно переживший смертельный ураган "Милтон".

Американские наблюдатели за ураганами предупредили об угрозе надвигающегося назревающего в Карибском бассейне урагана "Пэтти" и с большой вероятностью достигнет территории США.

Об этом пишет Daily mail.

"На следующей неделе большая часть ветра сместится на север, и это создаст карман с высокой температурой океана, большим количеством влаги и очень слабым смещением ветра, что будет благоприятным для развития тропического циклона", — пояснил ведущий эксперт по ураганам Алекс ДаСилва.

По его данным, существует два потенциальных пути, по которым может пойти этот шторм: один на запад, а другой на север.

Западный путь вряд ли повлияет на США, но он может задеть юг Флориды, если шторм наберет обороты в течение следующих семи дней.

Это побудило Национальный центр ураганов несколько повысить вероятность формирования тропического шторма в ближайшие семь дней.

В то же время указано, что вне зависимости от того, сформируется ли ураган, на следующей неделе на Карибских островах ожидается неспокойное море и сильные дожди.

Если "Петти" все же будет двигаться в направлении Флориды, то жителям этого штата придется приготовиться к четвертому за последние три месяца шторма, поскольку перед этим регион пострадал от обрушившихся на Флориду ураганов "Дебби", "Хелен" и "Милтон" августе, сентябре и октябре соответственно.

Напомним, ураган "Хелен", накрывший юго-восток США, унес жизни более двух сотен человек.

А мощный ураган "Милтон" достиг штата Флорида, вызвав торнадо, наводнения и подтопления.

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