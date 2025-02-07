Четвертый заключенный был убит новым методом казни: кто он и что сказал в последней речи (фото)

Изнасиловавший и убивший женщину американец стал четвертым заключенным в истории США, умершим с помощью противоречивого метода с использованием газа азота. Первая казнь произошла 25 января в 2024 году.

Как сообщает Daily Star, 6 февраля в штате Алабама казнили 52-летнего Деметриуса Терренса Фрейзера, которого прокуратура назвала "монстром". Он был осужден за изнасилование и жестокое убийство 41-летней Полин Браун в 1991 году.

Извращенный убийца ворвался в ее дом, держал ее под дулом пистолета, требовал деньги, а затем выстрелил ей в голову после нападения – только для того, чтобы вернуться позже, чтобы перекусить и поискать наличные деньги. За два месяца до смерти Браун Фрейзер изнасиловал другую женщину в Детройте.

Казнь содержала надевание противогаза на лицо Фрейзера, перекрывание кислорода и замену его чистым азотом – метод, который критики назвали "экспериментальными пытками".

Но в последнюю минуту не было ни одной юридической апелляции, которая бы остановила исполнение смертного приговора. Отчаянная мама Фрейзера и противники смертной казни умоляли губернатора Мичигана Гретхен Витмер спасти его и перевести обратно в Мичиган, где он уже отбывал пожизненное заключение за убийство 14-летней девочки. Но власти Мичигана не хотели иметь с ним ничего общего, заявив в судебных документах, что они не заинтересованы в его возвращении.

Фрейзер уже был осужден за два отдельных убийства – его преступления охватывали несколько штатов и годы террора. В 1996 году суд присяжных Алабамы приговорил его к смертной казни 10-ю голосами против двоих, но он оставался под стражей в Мичигане до 2011 года, когда губернаторы обоих штатов согласились перевести его в камеру смертников в Алабаме.

Деметриус Фрейзер в 2011 году / Фото: MDOC Department of Corrections

Его адвокаты пытались доказать, что азотный газ является медленным и болезненным методом казни, но на прошлой неделе федеральный судья отклонил их ходатайство, постановив, что нет никаких доказательств того, что три предыдущих казни в Алабаме с использованием азотного газа повлекли за собой необычные страдания, выходящие за рамки ожидаемых во время казни.

Выступая перед казнью, осужденный насильник и убийца извинился перед семьей Браун.

"Прежде всего, я хочу попросить прощения у друзей и семьи Полин Браун. То, что с ней произошло, никогда не должно было произойти", — сказал Фрейзер.

Деметриус Фрейзер / Фото: АР

После смерти Фрейзера штат Алабама продолжает продвигать использование азотного газа.

Напомним, 58-летний Кеннет Смит был первым, кого казнили путем азотной гипоксии, а 59-летний Алан Миллер стал вторым человеком в США, умершим 26 сентября в прошлом году таким путем.

Третья казнь произошла 14 ноября. Кэри Дэйл Грейсон был приговорен к смертной казни за жестокое убийство в 1994 году.

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