Четыре часа боролся с волнами: подросток спас семью, которую отнесло в океан.

У побережья Западной Австралии обычный семейный отдых едва не превратился в трагедию. Гибель женщины с двумя детьми в океане удалось избежать благодаря отчаянной смелости и решительности ее старшего сына — 13-летнего Остина Эпплби.

Издание The West Australian рассказывает детали героического поступка подростка.

Семья Эпплби решила поплавать на каяках и сапбордах перед отъездом домой. Однако погода резко ухудшилась: ветер и течение стали стремительно уносить женщину с тремя детьми в открытый океан. Попытки грести против стихии оказались тщетными.

Самое тяжелое решение матери

Джоан Эпплби, держась за доску с 12-летним сыном и 8-летней дочерью, поняла, что шансов выжить всем вместе нет. Она приняла, по ее словам, самое страшное решение в жизни – приказала старшему сыну Остину плыть к берегу за помощью самому.

«Я боялась, что Остин не доберется… Когда солнце села, я думала, что что-то пошло не так», – вспоминает женщина.

Борьба за жизнь

Остин плыл около четырех часов. Сначала он был на каяке, но тот набрал воды, так что парню пришлось его покинуть. Впоследствии он сбросил и спасательный жилет, мешавший двигаться. Чтобы не запаниковать, подросток дежурил в стиле плавания, время от времени отдыхал, держась на воде на спине, и заставлял себя думать о приятном.

«Я думал о своих друзьях из школы… о паровозике Томасе, просто пытался помнить самые счастливые вещи. У меня есть девушка, и я думал о ней все время», – рассказал парень.

Добравшись до берега, он сначала упал от истощения, но нашел в себе силы, чтобы подняться, добежать до гостиницы и вызвать спасателей. В этот момент он плакал, будучи уверенным, что его родные уже погибли.

Удивительное спасение

Спасательная операция привлекла полицию, волонтеров и вертолеты. Семью нашли уже в темноте — их унесло на 14 километров от берега. Все остались живы, получив только переохлаждение и мышечные боли.

Отец героя позже признался, что ирония судьбы состоит в том, что незадолго до инцидента Остин провалил школьный экзамен по плаванию. На следующий день «двоечник» приехал в школу в инвалидной коляске через крепатуру, но в статусе настоящего героя.

