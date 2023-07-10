Четыре человека погибли из-за опасного тренда в TikTok: что они делали (видео)

Это не первый случай, когда испытания TikTok заканчиваются смертельным исходом.

В США по меньшей мере четыре человека погибли после того, как приняли участие в опасном тренде TikTok, где прыгали с мчащихся на скорости лодок.

Об этом пишет mirror.co.uk.

За последние шесть месяцев эта тенденция привела к тому, что многие ломали себе шеи, когда на большой скорости ударялись о воду, и тонули.

Капитан Джим Деннис из спасательного отряда Чилдерсбурга в Алабаме сказал WBMA: "За последние шесть месяцев у нас было четыре случая утопления, которых можно было легко избежать. Они вызваны TikTok. Это когда вы садитесь в плывущую на высокой скорости лодку, прыгаете с борта лодки, не ныряете, вы прыгаете с ног и просто наклоняетесь в воду".

Первая жертва умерла в феврале после того, как бросилась в реку Куса, а его жена и их дети наблюдали за происходящим изнутри лодки.

Поиск #boatjumping в популярной социальной сети приводит к многочисленным видео прыгающим с катеров. Хотя эта тенденция существует уже несколько лет, с начала 2023 года она стала опасно популярной.

После этой первой смерти трех других постигла та же участь — то, что капитан полиции назвал "мгновенной смертью".

"Я думаю, что люди, если их снимают на камеру, с большей вероятностью сделают что-то глупое, потому что хотят похвастаться перед своими друзьями в социальных сетях", — сказал капитан Деннис ABC 7.

Хотя люди прыгают в воду, скорость лодки в сочетании с тем, как люди приземляются, может иметь тот же эффект, что и люди, прыгающие на бетон.

Если голова и шея незащищены, прыгун может быть легко убит или навсегда парализован.

Полиция Алабамы призывает всех не участвовать в тренде.

Некоторые видео в ленте #boatjumping теперь содержат предупреждение. В нем говорится: "Участие в этом мероприятии может травмировать тебя или кого-нибудь другого".

Это не первый случай, когда испытания TikTok заканчиваются смертельным исходом.

Подросток умерла после того, как попробовала опасный тренд, в результате которого она задохнулась. 16-летняя Кристи ар Гассей скончалась 27 мая, вероятно, после того, как сыграла в "Игра с шарфами" у себя дома. Ее суть состоит в том, что люди одевают ткань на шею и это может привести к снижению уровня кислорода в мозге, вызывая судороги, серьезные травмы и даже смерть.

В январе 12-летняя девочка скончалась в Аргентине после того, как приняла участие в этой же онлайн-игре с шарфами.

Напомним, мужчина перенес 30 операций, чтобы стать похожим на Рики Мартина. Он показал результат и заявил, что хирург обезобразил его лицо.

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