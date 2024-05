Четыре дня в могиле: похороненного заживо 62-летнего мужчину чудом спасли – видео

В Молдове спасли похороненного заживо 62-летнего мужчину, который пролежал в могиле четыре дня.

Об этом сообщает Need To Know.

Ужас выяснился после расследования смерти 74-летней женщины, которую в понедельник, 13 мая, нашел в собственном доме ее родственник. На место происшествия прибыли судебно-медицинские эксперты, которые установили, что она скончалась в результате многочисленных ранений.

Позже в тот же день 18-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был арестован в своем доме в том же селе Устье. Во время допроса парень давал сбивчивые и противоречивые показания.

Когда полиция обыскивала его дом в поисках улик, офицеры услышали недалеко крики о помощи. Они пошли на шум и поняли, что он доносится из-под земли. Правоохранители начали копать и нашли вход в импровизированную могилу.

На видеозаписях, опубликованных полицией, видно, как мужчину вытаскивают наружу. Он был в сознании и имел рану на шее.

Мужчина рассказал полиции, что в субботу, 11 мая, они с подростком выпивали вместе, когда между ними возник спор. Затем парень якобы ранил его, запер в подвале и засыпал вход землей.

Правоохранители считают, что юноша предположительно убил пожилую женщину в ночь на воскресенье, 12 мая, или утром в понедельник. Он был заключен под стражу, поскольку полиция и прокуратура продолжают расследовать его дело по факту убийства и покушения на убийство.

Если его признают виновным, ему грозит пожизненное заключение. Спасенный мужчина находится на лечении в больнице.

Один из местных жителей рассказал о погибшей жертве: "Она была очень порядочной женщиной, ни у кого никогда не было с ней проблем".

Напомним, муж закопал заживо свою жену. Она была под землей 12 часов и выжила.

