Четыре грузинские телеканалы прекратили вещание и выдвинули требование об отставке премьера

Четыре грузинские телеканалы прекратили вещание и выдвинули требование об отставке премьера

Журналисты и активисты продолжают протестовать после смерти оператора, которого избили гомофобы.

Четыре грузинские оппозиционные телеканалы — "Мтавари", ТВ "Пирвели", "Формула" и "Кавкасия" прекратили вещание на 24 часа. Они требуют отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и наказания всех, кто нападал на мирных протестующих и журналистов в Тбилиси 5 и 6 июля.

Об этом говорится в совместном заявлении телеканалов.

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"Ираклий Гарибашвили должен подать в отставку! Все обидчики должны быть наказаны, — В знак протеста четыре телекомпании: "Мтавари", "Формула", "Кавкасия" и "ТВ Пирвели" прекращают вещание на 24 часа", — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что протест представителей средств массовой информации связан со смертью оператора Лексо Лашкаравы, которого 5 июля жестоко избили противники ЛГБТ-сообщества. Утром 11 июля его нашли мертвым в собственной постели.

После его смерти представители СМИ провели митинг на проспекте Руставели и требовали отставки Ираклия Гарибашвили, но премьер-министр не подал в отставку, после чего состоялся очередной митинг представителей СМИ.

Во вторник, 13 июля, в 15:00, во время похорон Лексо Лашкаравы, представители региональных каналов прервали трансляцию на 10 минут.

Напомним:

11 июля оператора телекомпании "Пирвели" Лекс Лашкараву, которого во время съемок митинга жестоко избили противники ЛГБТ-сообщества, обнаружили мертвым в собственной квартире в Тбилиси. Накануне он находился в медучреждении с переломами костей лица.

в собственной квартире в Тбилиси. Накануне он находился в медучреждении с переломами костей лица. После смерти Лашкаравы в столице Грузии вспыхнули массовые протесты за отставку премьер-министра Ираклия Гарибашвили, министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, председателя Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили, а также наказание всех виновных.

за отставку премьер-министра Ираклия Гарибашвили, министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, председателя Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили, а также наказание всех виновных. 12 июля участники акции протеста прорвали охрану парламента и с помощью оппозиционных депутатов вошли в сессионный зал. Через драки, возникшие в парламенте, работу законодательного органа пришлось прекратить.

и с помощью оппозиционных депутатов вошли в сессионный зал. Через драки, возникшие в парламенте, работу законодательного органа пришлось прекратить. По делу о нанесении оператору телесных повреждений арестованы пять человек, хотя нападающих, по данным очевидцев, было значительно больше. Между тем в грузинском МВД заявили, что по данным химической экспертизы в крови погибшего обнаружили наркотики и причиной смерти могла быть передозировка.

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