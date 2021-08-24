Четыре страны ЕС обвиняют белорусские власти в организации бесконтрольного потока нелегалов

Заявление обнародовали Литва, Латвия, Эстония и Польша.

Четыре страны Европейского Союза — это Литва, Латвия, Эстония и Польша, обвиняют белорусские власти в организации бесконтрольного потока нелегалов в ЕС.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 24 августа.

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Накануне чиновники этих четырех стран обнародовали совместное заявление. С призывом к Совету безопасности ООН отреагировать на миграционную кризис. В Польше же заявили о начале строительства стены, высота которой 2,5 метра на белорусской границе. К слову, ранее забором из колючей проволоки от Беларуси отгородилась Литва.

Следует заметить, что Беларусь начала беспрепятственно пропускать мигрантов в соседних европейских стран в начале июля. В Евросоюзе считают, что таким образом Лукашенко мстит европейских санкции.

Новости мира: Польша заявила о начале строительства стены высотой 2,5 метра на границе с Белоруссией

Как сообщалось, из-за большого количество нелегалов, которые пересекают границу Польши со стороны Беларуси, Варшава создала новые лагеря под охраной для приема беженцев. Отмечается, что две таких учреждения уже открыты в населенных пунктах Бяла-Подляска и Красный Бор на востоке страны. Ведется поиск других мест для создания еще нескольких лагерей для нелегальных мигрантов.

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