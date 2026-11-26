Россия / © Associated Press

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Аналитики проекта Russia Matters при Гарвардском университете (США) проанализировали внутреннюю устойчивость российского режима и уровень международной изоляции РФ и определили четыре возможных сценария развития страны до 2030 года. Среди них — сохранение авторитарной системы в условиях западных санкций, победа России в войне против Украины с последующим ослаблением изоляции, стратегическое поражение Москвы и постепенная эрозия центральной власти.

Исследование под названием «Альтернативные сценарии развития России до 2030 года», опубликованное на сайте Russia Matters, анализирует, как различные варианты будущего могут повлиять на способность России оставаться региональной или глобальной державой.

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Авторы разработали сценарии на основе двух ключевых факторов: устойчивости режима и стратегической изоляции страны.

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В результате они выделили четыре варианта развития событий: «Осаждённая крепость», «Новый Тильзит», «Кто-то допустил роковую ошибку» и «Рвущаяся тетива».

«Осаждённая крепость»: Россия сохраняет режим, несмотря на санкции

Первый сценарий предполагает, что российский режим останется устойчивым, а международная изоляция страны — высокой. Кремль сохранит контроль над внутренней ситуацией благодаря силовым структурам, репрессиям и договоренностям между лояльными элитами.

В то же время Москва продолжит переориентировать экономику на не западные рынки, прежде всего на Китай, Индию и другие страны Глобального Юга. Санкции будут ограничивать доступ России к технологиям, капиталу и современным производственным цепочкам, однако не приведут к быстрому экономическому или военному краху.

При таком сценарии война против Украины может превратиться в затяжное противостояние без решающей победы ни одной из сторон. Россия не достигнет своих максималистских целей, но продолжит тратить ресурсы на войну, используя её в качестве оправдания для усиления роли силовых структур внутри страны.

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По прогнозам аналитиков, вероятность такого сценария в 2026 году составляет 54–59%, в 2030 году — 37–42%.

«Новый Тильзит»: Россия побеждает Украину и выходит из изоляции

Второй сценарий предполагает высокую устойчивость российского режима и ослабление международной изоляции. Его основой является возможный успех России на поле боя в Украине, который позволит Москве навязать условия урегулирования и сформировать новую архитектуру безопасности для ослабленной Европы.

При этом ослабление санкционного давления произойдет не из-за уступок Кремля, а в результате раскола западной коалиции, которая поддерживала ограничения в отношении России.

Такое развитие событий укрепит позиции российских властей и позволит им представить исход войны как победу. В то же время авторы исследования предупреждают, что навязанное силой урегулирование будет нестабильным, а уверенность Кремля в собственной безнаказанности может повысить риск новой эскалации.

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По прогнозам аналитиков, вероятность такого сценария в 2026 году составляет 11–13%, в 2030 году — 16–19%.

«Кто-то допустил роковую ошибку»: Россия терпит стратегическое поражение

Третий сценарий предполагает низкую устойчивость российского режима на фоне сохраняющейся высокой международной изоляции. Его ключевая предпосылка — очевидное стратегическое поражение России в войне против Украины, которое поставит под сомнение само обоснование российского вторжения.

Неудача на фронте может спровоцировать раскол среди российских элит, которые будут пытаться переложить ответственность за провал друг на друга. Западные санкции при этом не ослабнут, а наоборот — станут более жесткими.

Однако авторы не прогнозируют автоматического краха режима. Даже после стратегического поражения Кремль может сохранить власть, но утратить главный источник своей легитимности. Такой период внутренней нестабильности может сделать Россию ещё более опасной, поскольку власть будет пытаться восстановить свой авторитет и продемонстрировать силу.

По прогнозам аналитиков, вероятность такого сценария в 2026 году составляет 9–11%, в 2030 году — 16–21%.

«Рвущаяся тетива»: постепенное ослабление центральной власти

Четвертый сценарий предполагает одновременное ослабление российского режима и снижение международной изоляции страны. Речь идет не о внезапном государственном перевороте или революции, а о постепенной эрозии центральной власти, потере управляемости и усугублении проблем в регионах.

При таком развитии событий Москва будет всё хуже контролировать ситуацию на периферии, а влияние федерального центра будет ослабевать из-за внутренних противоречий, экономических проблем и утраты интереса со стороны части элит к сохранению действующей системы.

Это может снизить способность России проводить масштабные внешние военные операции, однако создаст другие угрозы: рост организованной преступности, неконтролируемые трансграничные потоки, усиление влияния третьих государств и риски, связанные с безопасностью ядерного оружия и других опасных материалов.

По прогнозам аналитиков, вероятность такого сценария в 2026 году составляет 20–24%, в 2030 году — 23–26%.

Отдельно авторы исследования предостерегают от сценария катастрофического краха России, который не был включен в основную матрицу из четырёх вариантов, поскольку он предполагает внезапный разрыв государственной преемственности.

Аналитики отмечают, что будущее России будет зависеть прежде всего от того, как долго режим сможет выдерживать внутреннее давление и насколько последовательной останется международная политика изоляции Москвы.

В то же время при любом сценарии США и их союзники должны уделять особое внимание контролю над российским ядерным арсеналом, сохранению механизмов сдерживания и каналов связи в кризисных ситуациях.

Напомним, ранее аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS) Андреас Умланд отметил, что европейские государства должны уже сейчас готовиться к возможному сценарию распада Российской Федерации, вероятность которого возрастает по мере продолжения войны против Украины.

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