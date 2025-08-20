Четыре сценария гарантий безопасности: как Запад планирует защитить Украину

Военные НАТО / Иллюстративные фото / © Associated Press

Западные чиновники активно работают над согласованием плана гарантий безопасности для Украины , который бы поддержала администрация Дональда Трампа. Военные прорабатывают четыре ключевых сценария, которые позволят сдержать агрессию России.

Об этом пишет The Times.

Главный фактор, влияющий на амбициозность плана, — уровень поддержки, которую готовы предоставить Соединенные Штаты, поскольку европейцы опасаются более широкой войны без мощного сдерживания. Стороны отошли от идеи размещения на передовой крупных военных контингентов, сосредоточившись на защите с воздуха, моря и тренировке украинских сил.

В настоящее время обсуждаются четыре возможных сценария.

1. Тренировки войск внутри Украины

Согласно этому плану, Великобритания и Франция отправят тысячи своих военнослужащих в Украину для тренировки ВСУ в безопасных западных регионах, например, вблизи Львова. Миссией будет руководить координационный центр в Киеве, который возглавит британский офицер. Это позволит более эффективно и быстрее восстанавливать украинскую армию, ведь не нужно будет отправлять бойцов на обучение в Европу. Присутствие европейских военных на украинской земле станет мощным сигналом Путину.

В рамках этого сценария союзники также будут предоставлять вооружение, воздушное патрулирование над украинским небом для защиты и разминирования Черного моря для обеспечения судоходства. США в этом сценарии могли бы оказывать авиационную поддержку и разведывательные данные.

2. Защита территории с воздуха

Этот сценарий более вероятен, если США предоставят только ограниченные гарантии безопасности. Союзники сосредоточятся на патрулировании воздушного пространства Украины и мониторинге границ с помощью дронов.

Если Россия нарушит соглашения, союзники смогут ввести новые санкции или установить бесполетную зону. Ключевым вопросом остается, смогут ли западные самолеты атаковать цели на территории России, если их атакуют.

3. Расширение защиты по статье 5 НАТО

Этот вариант предусматривает предоставление Украине «защиты, подобной статье 5» НАТО. Хотя это не будет полноценным членством, оно может стать достаточным сдерживающим фактором для России.

Статья 5 предусматривает, что нападение на одного члена альянса рассматривается как нападение на всех. Италия и некоторые американские политики уже продвигают эту идею. Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес поддержал такой план, отметив, что это должно быть оформлено в виде договора, ратифицированного парламентами.

4. Заключение альянса, подобного японскому

Американский политик Марко Рубио предложил моделировать отношения с Украиной по образцу, который США имеют с Японией или Южной Кореей. Этот сценарий предусматривает подписание двустороннего соглашения, которое обязывает США защищать Украину в случае нападения, а также разрешает размещение американских военных баз на ее территории.

У США уже есть такие договоры. Документ с Японией был подписан в 1960 году, а с Южной Кореей еще раньше – в 1953 году.

Напомним, Лавров сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины и назвал условие Кремля. По его словам, Россия выступает за надежные гарантии безопасности Украины.