Танкер / © Associated Press

По меньшей мере, четыре танкера, большинство из которых были загружены нефтью, вернулись в воды Венесуэлы после того, как в начале января вышли из страны в «темном режиме» — с выключенными транспондерами — на фоне блокады со стороны США.

Об этом сообщает Reuters ссылаясь на данные государственной нефтяной компании PDVSA и службы мониторинга TankerTrackers.com.

По данным агентства, в прошлом месяце флотилия из около десятка загруженных судов, а также по меньшей мере трех пустых кораблей покинула воду Венесуэлы, фактически игнорируя эмбарго, введенное президентом США Дональдом Трампом с середины декабря. Эти ограничения привели к резкому сокращению экспорта нефти из страны.

Отмечается, что одно из судов — супертанкер M Sophia под флагом Панамы — на этой неделе было перехвачено и задержано Соединенными Штатами при возвращении в Венесуэлу.

Другой танкер Aframax Olina под флагом Сан-Томе и Принсипи также был перехвачен американской стороной, однако в пятницу его отпустили и разрешили вернуться в Венесуэлу, сообщили в PDVSA.

Еще три судна, входивших в состав этой флотилии, Merope под флагом Панамы, Min Hang под флагом Островов Кука и Thalia III под флагом Панамы были зафиксированы TankerTrackers.com в водах Венесуэлы поздно вечером в пятницу с помощью спутниковых снимков.

Также сообщается, что в пятницу американские власти заявили об освобождении танкера Olina, ранее называвшегося Minerva M.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты продолжают морскую блокаду Венесуэлы и перехватывают суда, пытающиеся вывезти нефть в обход санкций.

Мы ранее информировали, что Сенат США принял резолюцию, запрещающую президенту Дональду Трампу применять военную силу против Венесуэлы без разрешения Конгресса.