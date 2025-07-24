Владимир Путин / © Associated Press

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Президент России Владимир Путин пока отказывается встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским для обсуждения условий прекращения полномасштабной войны. В то же время, в мире есть механизмы влияния, которые могут заставить Кремль сесть за стол переговоров.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Хорватия, Босния и Герцеговина в 2010-2017 годах Александр Левченко.

По его мнению, одним из ключевых факторов давления на Россию является инициатива президента США Дональда Трампа. Он объявил, что в случае отсутствия перемирия в течение 50 дней США введут 100-процентные пошлины на торговлю со странами, продолжающими покупать российские энергоносители. В первую очередь речь идет о Китае, Индии и Бразилии.

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«При американских пошлинах в 100% на товары из Китая, Индии и Бразилии они вряд ли могут быть конкурентоспособными на рынке США. Такая инициатива — это подталкивание этих стран к тому, чтобы они в свою очередь подталкивали Россию к прекращению огня, после чего можно будет договариваться о формате мирных переговоров», — объяснил Левченко.

Дипломат подчеркнул, что Украина готова к прекращению огня и к диалогу на самом высоком уровне, но со стороны Кремля нет никаких сигналов по поводу такой встречи.

«Мы не видим никаких сигналов от Путина на этот счет. Что может побуждать его к такой встрече? Во-первых, если пришествие русской армии на фронте совсем провалится. Во-вторых, если в ближайшее время Украина станет получать очень серьезное западное вооружение. В-третьих, когда начнет действовать принятый 18-й пакет санкций против РФ, это уже очень серьезные европейские ограничения», — отметил он.

В то же время, Левченко уверен, что Путин не согласится на встречу с Зеленским в пределах отведенных 50 дней. Более того, Кремль продолжит военную агрессию.

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«И Трамп должен учитывать эти моменты. Нам понятно, кто такой Путин. Это диктатор, это ненадежный и агрессивный человек, представляющий опасность не только для Украины, но и для мирового сообщества, особенно для наших соседних стран, с его безумными идеями восстановления СССР, Российской империи», — подчеркнул дипломат.

По его словам, поведение российского президента в значительной степени зависит от реакции международного сообщества, включая США, Европу и НАТО. Если Запад будет проявлять жесткость и решительность, Кремль будет вынужден корректировать свою политику.

«Путин ведет себя так, как ему иногда даже разрешают вести себя. Если НАТО, Соединенные Штаты Америки, Европа будут жестко прекращать его агрессию, то кремлевский диктатор изменит свою риторику и главное действия, в частности, по обстрелам мирного населения Украины», — заявил Левченко.

Он также отметил, что военная составляющая — всего одна из трех в современной войне. Не менее важны экономический и информационно-политический фронты.

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«Что касается экономической составляющей, посмотрим, как поведет экономика России после новых европейских санкций. Россияне заявляют, что санкции вроде бы способствуют развитию их экономики. Но очевидно, что жесткие санкции могут привести к экономическому параличу. А если нет денег на финансирование войны, то и русская армия будет парализована на фронте. И мы тогда воспользуемся этой ситуацией», — подчеркнул он.

Говоря об информационно-политической составляющей, дипломат подчеркнул, что Путин не сможет долго игнорировать реакцию мира на свои действия.

«Информационно-политическая составляющая — это как происходящее воспринимается в мире, как мир воспринимает действия Путина. Да, на каком-то этапе он может это игнорировать.

Напомним, президент США Дональд Трамп в последнее время формирует новую линию по Кремлю и выдвинул РФ 50-дневный срок для заключения соглашения о мире. Иначе ударит санкциями.

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Американский сенатор от республиканцев Линдси Грэм считает, что санкции против РФ, принятые ЕС, могут вынудить диктатора Владимира Путина сесть на стол переговоров. Особо приветствовал он пункт, снижающий ценовой предел на закупку российской нефти с $60 до $47,60 за баррель.