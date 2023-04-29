"Четыре вида Путина": психолог объяснил, как отличить двойника от настоящего диктатора

По словам Попова, даже неизвестно, является ли "настоящий" Путин тем человеком, который пришел к власти после Бориса Ельцина.

Дмитрий Попов, кандидат психологических наук, давно наблюдающий за кремлевским диктатором, заявил, что сейчас есть "4 вида" Путина.

Об этом психолог сказал в комментарии канала FREEДОМ.

По словам эксперта, настоящий Путин выходил на встречу с лидером КНР Си Цзиньпинем в Москве.

"Один из мужчин, похожих на Путина, является "бункерным" и считается настоящим для России. Он был в последний раз замечен перед камерами, когда встречал Си Цзиньпина. Однако неизвестно, является ли этот Путин "оригинальным", который пришел к власти после Бориса Ельцина, поскольку они очень разные”, — говорит Попов.

Психолог утверждает, что для поездок за пределы Москвы, особенно на оккупированные территории Украины, Путин использует двойников.

"Есть также несколько клоунов, среди которых "говорун", который неплохо говорит и много кашляет. Другой клоун — "стадионный", он энергичный, прыгает перед большой аудиторией. В конце концов есть "путешественник", который недавно был замечен в Мариуполе, на Крымском. полуострове и якобы в Луганской области”, — говорит эксперт.

По словам Попова, чтобы двойник стал максимально похожим на настоящего Путина, нужно много времени и усилий.

"Период подготовки жестикуляции, походки и поведения может длиться до месяца. Это требует ежедневной усиленной тренировки не менее 8 часов в день. Но самым сложным этапом является работа над голосом. Возможно, нужно провести небольшие операции для того, чтобы человек выглядел более похожим на оригинал. Некоторые тренировки голосовых связок могут занять от 3 до 6 месяцев", — отмечает психолог.

Попов также добавил, что некоторые клоуны выходят из-под контроля, потому что к 2012 году он насчитывал 7 экземпляров. Некоторые были "одноразовые".

Ранее руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Путина могут заменять двойники. По его словам, у диктатора есть по меньшей мере трое двойников.

Экс-заместитель председателя СБУ Виктор Ягун не поддерживает такое мнение и считает, что двойник максимум один. Ведь подготовить двойников очень тяжело.

Российский правозащитник и блогер Марк Фейгин говорит, что у Путина есть оперативные двойники на случай покушения. Но президент РФ не выпускает двойников на международные мероприятия.

Сколько двойников у Путина?