Четырехлетний мальчик бесследно исчез из старого поместья

Четырехлетний мальчик по имени Август, которого в семье называют Гас, исчез бесследно из отдаленного имения недалеко от города Юнта, что в северной части штата Южная Австралия.

Об этом пишет издание Daily Mail

По словам полиции, у ребенка длинные вьющиеся светлые волосы. На момент исчезновения мальчик был в серой шляпе от солнца, голубой длинной рубашке с рисунком Миньона на груди, светлых серых штанах и ботинках.

Спасательная операция продолжается уже несколько дней. К поискам привлекли полицейских, волонтеров ГСЧС, квадроциклы, мотоциклы, беспилотники и инфракрасные камеры для ночных обследований. Поисковую зону расширили — сейчас обследуют территорию в радиусе в 2,5 км от места, где в последний раз видели Августа.

В понедельник к работам подключили специальное подразделение по водным операциям, чтобы проверить ближайшие водоемы, в частности дамбы и резервуары для воды.

Метеорологи предупреждают, что в районе Юнты ожидается жара до +29°C и сильные порывы ветра. Вечером возможны сухие грозы — молнии без осадков, что создает дополнительные риски для спасателей.

Полиция Южной Австралии отмечает, что по просьбе семьи фото мальчика пока не обнародуют.

