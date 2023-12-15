Четырехмесячного ребенка, выброшенного из дома смерчем, нашли живым на дереве (фото)

В США четырехмесячный мальчик, которого мощный торнадо выбросил из передвижного дома своей семьи, был обнаружен живым на упавшем дереве.

Об этом пишет Metro.

Отец младенца попытался схватить коляску, когда торнадо обрушился на их дом в Кларксвилле, штат Теннесси, и сорвал крышу, но его тоже засосало.

Его девушка Сидни Мур рассказала: "Он все время держал коляску, и они ходили кругами, а потом их швырнуло".

Ребенка выбросило торнадо на дерево / Фото: GoFundMe

В то же время в другой комнате Сидни прыгнула на своего старшего сына, но стены упали, и они очутились в ловушке внизу. Ей удалось освободить их из-под завалов, и они 10 минут искали младенца под проливным дождем.

"Я была почти уверена, что он мертв, и мы его не найдем", — сказала Сидни.

Мальчик со своим старшим братиком / Фото: GoFundMe

Но малыша нашли на дереве.

"Он здесь, и это по Божьей милости", — сказала мать.

Сестра Сидней, Кейтлин Мур, написала на странице GoFundMe: "Нам говорят, что он выглядел так, словно его осторожно положили на дерево. Как ангел благополучно провел его к этому месту".

Кейтлин рассказала, что торнадо, разорвавший их трейлер на Биглен-роуд в субботу, "подхватил их, бросил, снова поднял, а затем закончился".

Она добавила: "Господи, четырехмесячному ребенку пришлось заклеить ухо из-за пореза".

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Жених Сидни сломал руку и плечо, но, "к счастью, все отделались небольшими порезами и синяками", поделилась ее сестра.

Семья потеряла дом, машину, детское питание, подгузники, салфетки и одежду, а также исчезла одна из кошек. Их компания по прокату разместила их в отеле на месяц.

Выживание семьи стало вдохновляющей историей во время трагического шторма, в результате которого погибли шесть человек в штате.

Напомним, мальчик, пропавший без вести в течение 6 лет, впервые рассказал свою историю. Он поделился ею с водителем грузовика, который его подобрал.

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