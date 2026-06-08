Чей дрон взорвался в Молдове на самом деле: что заявили в МИД

Молдова и Украина / © ТСН

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В МИД Молдовы предполагают, что дрон, который упал и взорвался вблизи Лопатной, может иметь украинское происхождение, однако возлагают ответственность за инцидент на Россию. В то же время в украинском внешнеполитическом ведомстве утверждают, что это был российский беспилотник.

Об этом свидетельствуют заявления МИД Молдовы и главы МИД Украины Андрея Сибиги.

МИД Молдовы о падении дрона

Молдавский МИД резко осудил инцидент вблизи села Лопатная Орхейского района, где упал и взорвался неустановленный летательный аппарат, предположительно беспилотник.

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В ведомстве отметили, что любое несанкционированное проникновение летательных аппаратов в воздушное пространство страны или их падение на территории государства представляет угрозу национальной безопасности и является нарушением суверенитета и территориальной целостности Молдовы.

«Этот инцидент еще раз подчеркивает риски и последствия, которые порождает война агрессии Российской Федерации против Украины для региональной безопасности и для соседних государств. Министерство иностранных дел находится в постоянном диалоге с украинскими властями относительно беспилотника, который взорвался в Орхее, но согласно первым данным, вероятнее всего, он имеет украинское происхождение«, — говорится в сообщении министерства.

В МИД также отметили, что независимо от происхождения дрона ответственность за его появление на территории Молдовы возлагается на Россию, которая развязала незаконную войну против соседнего государства.

«Мы солидарны с украинцами, которые борются и теряют жизни за свободу своей страны, а также за мир на европейском континенте, в том числе и за мир в Республике Молдова», — отметили в ведомстве.

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На фоне таких вызовов Молдова намерена и дальше усиливать обороноспособность и стойкость государства, инвестируя в сферу безопасности, защиты граждан и поддержания мира, чтобы обеспечить стабильность и безопасность страны.

Заявление МИД Украины о дроне в Молдове

"Еще один российский беспилотник упал в Молдове во время ночной массированной атаки России против Украины. Мы выражаем полную поддержку нашим молдавским друзьям и отмечаем их последовательную позицию по осуждению российской агрессии», — написал в Сети Сибига.

По его словам, этот случай в очередной раз подтверждает, что действия Москвы представляют опасность не только для Украины, но и для всего региона и Европы в целом.

Украинский министр также подчеркнул необходимость усиления международного давления на Россию, чтобы Кремль осознал невозможность достижения своих целей военным путем. По его мнению, это означает, что единственным выходом для президента РФ Владимира Путина должно стать прекращение войны.

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Напомним, в ночь на 8 июня, когда РФ атаковала Украину, дрон залетел в Молдову, где упал и взорвался вблизи села Лопатная.

К слову, накануне президент Румынии Никушор Дан подчеркнул, что ответственность за инцидент с морскими дронами в порту Констанцы лежит на России как на стране-агрессоре, а все процедуры безопасности в этой ситуации были выполнены. В то же время он опроверг версию о том, что дроны преследовали судно из российского «теневого флота», поскольку это коммерческое судно не находится под санкциями.

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