Чей Крым — Украина или РФ: Дуда после громкого дипломатического скандала сделал новое заявление

Польский президент Анджей Дуда после дипломатического скандала оправдался и заявил, что "Украина должна восстановить контроль над международно признанными территориями, включая Крым".

Об этом президент Польши сказал в интервью Polskie Radio 24.

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"О моем пятничном интервью, прошу принять во внимание условность этого интервью. Это не был напряженный разговор с политиком. Это было интервью, которое мы частично воспринимали как спокойный, непринужденный разговор на разные темы, не обязательно очень серьезные. Что касается нашей позиции относительно российской агрессии против Украины и того, как должна закончиться война, то это восстановление международного права", — пояснил он.

Дуда подчеркнул, что восстановление международного права означает "возвращение Украины в ее международно признанные границы, к полному контролю над территориями, которые являются международно признанными территориями Украины, включая Крым".

Он напомнил, что российская агрессия против Украины началась, в частности, с оккупации Крыма.

"И эта оккупация Крыма продолжается до сих пор. Россия должна покинуть оккупированные территории Украины. Украина должна восстановить контроль над всеми международно признанными территориями. Таким должен быть конец этой войне ", – оправдался Дуда.

Напомним, в интервью польскому Kanal Zero польский лидер Анджей Дуда усомнился, что Крым принадлежит Украине и Киеву удастся освободить полуостров из-под российской оккупации.

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