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Чьей победы в войне хотят США — Украины или России: глава американского Генштаба ответил
Глава Генштаба США рассказал в Сенате, как помочь Украине победить.
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что хочет победы Украины в войне против России.
Об этом он сказал во время слушаний в Сенате.
Генерала спросили, кого именно Вашингтон хочет видеть победителем в российско-украинской войне.
«Я хочу, чтобы победила Украина», — ответил Кейн.
Также его спросили, считает ли Кейн Россию другом Соединенных Штатов. Генерал ответил, что отношения между странами можно назвать сложными, однако подчеркнул, что не считает Россию дружественным к США государством.
Кроме того, Кейн отметил важность перекрытия для России финансовых потоков, чтобы она не могла спонсировать войну. В частности, речь идет о продаже нефти и газа на мировом рынке.
«Это помогло бы (Украине выиграть войну — Ред.)», — сказал глава американского Генштаба.
Напомним, на этих слушаниях Дэн Кейн рассказал, как украинский F-16 впервые сбил российский истребитель.