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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Чьей победы в войне хотят США — Украины или России: глава американского Генштаба ответил

Глава Генштаба США рассказал в Сенате, как помочь Украине победить.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Дэн Кейн

Дэн Кейн / © Associated Press

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что хочет победы Украины в войне против России.

Об этом он сказал во время слушаний в Сенате.

Генерала спросили, кого именно Вашингтон хочет видеть победителем в российско-украинской войне.

«Я хочу, чтобы победила Украина», — ответил Кейн.

Также его спросили, считает ли Кейн Россию другом Соединенных Штатов. Генерал ответил, что отношения между странами можно назвать сложными, однако подчеркнул, что не считает Россию дружественным к США государством.

Кроме того, Кейн отметил важность перекрытия для России финансовых потоков, чтобы она не могла спонсировать войну. В частности, речь идет о продаже нефти и газа на мировом рынке.

«Это помогло бы (Украине выиграть войну — Ред.)», — сказал глава американского Генштаба.

Напомним, на этих слушаниях Дэн Кейн рассказал, как украинский F-16 впервые сбил российский истребитель.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
288
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