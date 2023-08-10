Чиновник Кремля, ответственный за депортацию украинских детей, оказался сторонником неонацизма

Советник в офисе уполномоченного президента России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой Алексей Петров, в подростковом возрасте показывал приверженность движениям сторонников превосходства белой расы и неонацизма.

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Об этом говорится в материале агентства Reuters.

Сообщается, что 27-летний советник в Офисе уполномоченного президента России по правам ребенка Алексей Петров в возрасте от 16 до 19 лет совершил по крайней мере три посты в социальных сетях, которые содержали видео, изображения или сообщения от возникшей в России ультраправой организации и пропагандирует преимущество белой расы, а также три изображения и лозунги, связанные с неонацизмом.

Кроме того, издание сообщает, что логин Петрова в Skype содержит название организации поклонников превосходства белой расы Wotanjugend, а в Instagram содержит зашифрованную ссылку на Адольфа Гитлера, широко используемую в ультраправых кругах.

Материалы, опубликованные Алексеем Петровым в Интернете между 2011 и 2014 годами, оставались в его аккаунте в социальных сетях до конца июля этого года, но он все их удалил после запроса Reuters. Также он отменил подписку на две ультраправые онлайн-группы и сделал один из своих аккаунтов частным.

Напомним, ранее сообщалось, что из оккупированной Донетчины и Запорожья российские захватчики вывезли украинских подростков в Пензу для прохождения так называемых "военно-патриотических собраний".

Кроме того, мы ранее информировали, что в Анапе, Краснодарского края РФ, мужчина изнасиловал пятерых школьниц в детском лагере "Счастливое детство", среди пострадавших — четыре украинских девочки, вывезенные из оккупированной части Донбасса.

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