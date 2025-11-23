- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 624
- Время на прочтение
- 2 мин
Чиновник Минобороны Словакии цинично призвал к полному контролю РФ над Украиной
Для Словакии было бы лучше, если бы Украина полностью находилась под влиянием России, заявил государственный секретарь Министерства обороны этой страны.
Государственный секретарь Министерства обороны Словакии Игорь Мелихер цинично заявил, что хочет, чтобы Россия полностью контролировала Украину.
Об этом пишут словацкие издания noviny и Dennik N.
По его мнению, для Словакии было бы хорошо, если бы у Украины была граница до 2014 года, но находилась полностью под российским влиянием. Таким образом, Братислава могла бы дешево покупать у РФ энергоресурсы.
«Для Словакии было бы хорошо, если бы Украина находилась в пределах границ, которые она имела до 2014 года, но полностью под российским влиянием, чтобы мы имели доступ к дешевой энергии и получали транзитные сборы. Это было бы лучше для Словакии», — заявил чиновник словацкого Минобороны.
Такое заявление с критикой восприняли даже в самой Словакии. Так, депутат от «Прогрессивной Словакии» Томаш Валашек выразил сомнения, что инвесторы интересовались бы Словакией, будь страна в зоне досягаемости российского оружия.
«Как вы думаете, какой-нибудь инвестор выбрал бы Словакию? Что, Volvo построила бы завод в Валаликах, будь в зоне досягаемости российского оружия?» — ответил он.
Реакция Украины
Заявление словацкого чиновника прокомментировали в посольстве Украины в Словакии, отметив, что Мелихер повторяет пропагандистские тезисы РФ.
В посольстве такие выражения назвали «проявлением неуважения к десяткам наших соотечественников, которые в 2014 году стали невинными жертвами стремления украинского народа к европейскому будущему своего государства».
«Такие заявления являются ничем иным как повторением российской пропаганды, манипуляцией фактами, посягательством на суверенитет Украины и осознанным пренебрежением духом добрососедства и партнерства между нашими государствами…», — говорится в сообщении.
Игорь Мелихер впоследствии ответил, что уважает заявление посла Украины в Словакии, но не считает свои слова оскорбительными.
«Почему, если я высказываю мнение, что лучшим для Словакии и в соответствии с нашими национальными интересами было бы пребывание Украины в состоянии, когда она имела полную территориальную целостность и на ее территории не было войны, то есть до 2014 года, я говорю что-то оскорбительное […]. Мне бы очень не хотелось проснуться в мире, где я не могу свободно выражать мнение, которое не является ненавистническим, не радикальным, а наоборот, является мирным и отвечает интересам процветания и безопасности всего региона», — заявил Мелихер.
Чиновник заверил, что Словакия уважает и последовательно настаивает на соблюдении международного права, поэтому он говорит об Украине в ее территориальной целостности.
«Вернуться к этой форме, наверное, так быстро не получится, поэтому важно сделать все, чтобы поддержать все мирные планы и найти наиболее доступное мирное решение для прекращения войн», — подытожил Мелихер.
Ранее премьер Словакии Фицо выступил против использования активов РФ на нужды Украины.