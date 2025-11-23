Чиновник Минобороны Словакии цинично призвал к полному контролю РФ над Украиной

Игорь Мелихер (слева) и словацкий премьер Роберт Фицо

Государственный секретарь Министерства обороны Словакии Игорь Мелихер цинично заявил, что хочет, чтобы Россия полностью контролировала Украину.

Об этом пишут словацкие издания noviny и Dennik N.

По его мнению, для Словакии было бы хорошо, если бы у Украины была граница до 2014 года, но находилась полностью под российским влиянием. Таким образом, Братислава могла бы дешево покупать у РФ энергоресурсы.

«Для Словакии было бы хорошо, если бы Украина находилась в пределах границ, которые она имела до 2014 года, но полностью под российским влиянием, чтобы мы имели доступ к дешевой энергии и получали транзитные сборы. Это было бы лучше для Словакии», — заявил чиновник словацкого Минобороны.

Такое заявление с критикой восприняли даже в самой Словакии. Так, депутат от «Прогрессивной Словакии» Томаш Валашек выразил сомнения, что инвесторы интересовались бы Словакией, будь страна в зоне досягаемости российского оружия.

«Как вы думаете, какой-нибудь инвестор выбрал бы Словакию? Что, Volvo построила бы завод в Валаликах, будь в зоне досягаемости российского оружия?» — ответил он.

Реакция Украины

Заявление словацкого чиновника прокомментировали в посольстве Украины в Словакии, отметив, что Мелихер повторяет пропагандистские тезисы РФ.

В посольстве такие выражения назвали «проявлением неуважения к десяткам наших соотечественников, которые в 2014 году стали невинными жертвами стремления украинского народа к европейскому будущему своего государства».

«Такие заявления являются ничем иным как повторением российской пропаганды, манипуляцией фактами, посягательством на суверенитет Украины и осознанным пренебрежением духом добрососедства и партнерства между нашими государствами…», — говорится в сообщении.

Игорь Мелихер впоследствии ответил, что уважает заявление посла Украины в Словакии, но не считает свои слова оскорбительными.

«Почему, если я высказываю мнение, что лучшим для Словакии и в соответствии с нашими национальными интересами было бы пребывание Украины в состоянии, когда она имела полную территориальную целостность и на ее территории не было войны, то есть до 2014 года, я говорю что-то оскорбительное […]. Мне бы очень не хотелось проснуться в мире, где я не могу свободно выражать мнение, которое не является ненавистническим, не радикальным, а наоборот, является мирным и отвечает интересам процветания и безопасности всего региона», — заявил Мелихер.

Чиновник заверил, что Словакия уважает и последовательно настаивает на соблюдении международного права, поэтому он говорит об Украине в ее территориальной целостности.

«Вернуться к этой форме, наверное, так быстро не получится, поэтому важно сделать все, чтобы поддержать все мирные планы и найти наиболее доступное мирное решение для прекращения войн», — подытожил Мелихер.

Ранее премьер Словакии Фицо выступил против использования активов РФ на нужды Украины.