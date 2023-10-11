Какие потери понесла российская армия в Украине: в НАТО поделились подсчетами

ВСУ продолжают ежедневно давать достойный отпор оккупантам, выбивая их с нашей земли.
Да, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла почти 300 тысяч солдат и наемников. Наши партнеры убеждены, что потери агрессора значительно больше, чем потери украинской стороны.
Об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО в рамках встречи "Рамштайн" в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".
"Мы считаем, что приближаемся к цифре около 300 000 российских солдат и наемников, погибших с момента вторжения в феврале 2022 года", – сказал он.
Потери Украины значительно меньше
Как отметил чиновник, большая часть потерь россиян приходится на период после декабря 2022 года. В частности, подчеркнул он, РФ потеряла:
- 1800 офицеров;
- 11 генералов.
Очевидно, что потери РФ несколько снизились с апреля. Это произошло после того, как говорит чиновник, как россияне отказались от зимнего способа наступления.
Он подчеркнул, что украинские военные потери значительно меньше, чем российские. "И я знаю, что страны-члены Альянса продолжают тренировать украинские войска для того, чтобы они могли как можно быстрее вступить в бой и попытаться решить проблемы, которые вызывают беспокойство", — подытожил представитель НАТО.
Напомним, по состоянию на 10 октября 2023 года ВСУ уничтожили 283 080 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 450 военных.
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