Какие потери понесла российская армия в Украине: в НАТО поделились подсчетами

Да, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла почти 300 тысяч солдат и наемников. Наши партнеры убеждены, что потери агрессора значительно больше, чем потери украинской стороны.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО в рамках встречи "Рамштайн" в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы считаем, что приближаемся к цифре около 300 000 российских солдат и наемников, погибших с момента вторжения в феврале 2022 года", – сказал он.

Потери Украины значительно меньше

Как отметил чиновник, большая часть потерь россиян приходится на период после декабря 2022 года. В частности, подчеркнул он, РФ потеряла:

1800 офицеров;

11 генералов.

Очевидно, что потери РФ несколько снизились с апреля. Это произошло после того, как говорит чиновник, как россияне отказались от зимнего способа наступления.

Он подчеркнул, что украинские военные потери значительно меньше, чем российские. "И я знаю, что страны-члены Альянса продолжают тренировать украинские войска для того, чтобы они могли как можно быстрее вступить в бой и попытаться решить проблемы, которые вызывают беспокойство", — подытожил представитель НАТО.

Напомним, по состоянию на 10 октября 2023 года ВСУ уничтожили 283 080 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 450 военных.

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