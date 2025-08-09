Чиновник объяснил мошенничество требованиями жены ездить в Дубай (фото)

Дубаи / © Pixabay

Бывший немецкий чиновник Даниель Б., которого судят за мошенничество с обманом инвесторов на сумму более миллиона евро, в суде Аугсбурга заявил, что причина его преступлений — чрезмерные финансовые требования его жены.

Об этом пишет издание немецкое издание BILD.

Как сообщает суд, Даниэль Б. признал, что нанес ущерб инвесторам и разрушил семейные отношения, объясняя это тем, что «моей зарплаты ей было мало, она трижды в год хотела ездить в Дубай, покупать сумки и дорогие наряды». По его словам, свадебная поездка пары на Мальдивы якобы стоила около 30 тысяч евро.

Обвиняемый, бывший сотрудник государственной канцелярии, во время судебного разбирательства отметил, что сам инициировал создание алгоритма для прогнозирования курсов криптовалют и привлек знакомых к инвестициям, обещая до 20% прибыли. При этом он утверждает, что не давал прямых гарантий и все риски были прописаны в договорах.

С осени 2024 года Даниель Б. и его бывшая жена отстранены от государственной службы. Обвиняемый рассказал, что пребывание под стражей воспринимает как тяжелый урок, за время заключения он потерял около 20 килограммов, прекратил употреблять алкоголь и работает уборщиком.

В то же время в суде он заявил, что после того, как у него закончились деньги, жена якобы напала на него с кулаками и обувью на каблуках, в результате чего он получил травмы.

Обвиняемому грозит до 10 лет заключения за мошенничество. Производство в отношении его жены было закрыто. Приговор суд объявит 21 августа.

