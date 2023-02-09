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Чиновник блюрит в Сети фото с логотипами известных брендов, чтобы обычные россияне не узнали о настоящих доходах

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
637
Время на прочтение
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Чиновник блюрит в Сети фото с логотипами известных брендов, чтобы обычные россияне не узнали о настоящих доходах

Фото: Mash

На День памяти Сталинградской битвы чиновник одел пуховик итальянского бренда Prada.

Глава Дмитровского городского округа Московской области Илья Поночевный блуждает в социальных сетях фото с логотипами брендовых компаний, чтобы россияне не узнали о его заоблачных доходах.

Об этом пишет телеграмма-канал Mash.

В частности, пропагандисты сообщают, что чиновник заблудился на фотографиях со дня памяти Сталинградской битвы логотип Prada на своем пуховике. После этого они просмотрели его профиль в социальных сетях и обнаружили еще несколько подобных фактов. 

"Каждый раз чиновник позирует в пуховике Prada за 340к. рублей (172 015 грн) и кроссах Off-White за 45к. рублей (13 500 грн). Но логотип итальянского бренда появляется, то исчезает с помощью магии Фотошопа"Ю — говорится в сообщении паблика.

Кроме того, журналисты отметили интересный инцидент. Недавно российское чиновник написал в Сети: "Наши военные – наша защита".

Фото: Mash / ©
Фото: Mash
Фото: Mash / ©
Фото: Mash
Фото: Mash / ©
Фото: Mash

Напомним, депутат Госдумы обнаружил пропаганду "нетрадиционных ценностей" в российском фильме о Чебурашке.

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Дата публикации
Просмотры
637
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