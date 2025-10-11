Чиновник ВВС США через сайт знакомств передавал секретную информацию о войне в Украине

Чиновника ВВС США осудили за передачу секретной информации / © Associated Press

Подполковник американской армии в отставке, который работал в Стратегическом командовании США на авиабазе «Оффатт» в Небраске, передавал секретную информацию о войне в Украине неизвестному человеку на сайте знакомств.

Об этом сообщил американский телеканал ABC News.

64-летний Дэвид Слейтер после выхода в отставку работал на авиабазе, где имел допуск к информации с грифом «совершенно секретно» и участвовал в заседаниях по войне РФ против Украины.

После ареста в марте 2024 года Слейтер признал, что передавал секретную информацию, которую узнавал на брифингах, через систему сообщений иностранного сайта знакомств.

Его собеседницей была женщина, которая якобы живет в Украине. Информация, которую он передавал, касалась военных целей и возможностей российской армии.

Неизвестный, который от имени украинки завербовал американского чиновника, в разговорах называл его «тайным агентом» и «тайной любовью-информатором».

Телеканал цитирует одно из сообщений, которое получил американский военный чиновник: «Дэйв, надеюсь, завтра НАТО подготовит очень приятный сюрприз для Путина! Расскажешь мне?».

В судебных документах не раскрывают личности соучастницы, также там не указано, на спецслужбу какой страны она работала.

Слейтер признал вину по одному пункту обвинения в сговоре с целью разглашения информации, составляющей государственную тайну.

Федеральный суд города Линкольн назначил ему 70 месяцев заключения, штраф в размере $25 тысяч и год надзора после освобождения из тюрьмы. В обмен на признание вины еще два пункта обвинения с осужденного сняли.

Напомним, ранее сотрудника Управления оборонной разведки США (DIA) арестовали за попытку передачи секретных данных представителю иностранного правительства.