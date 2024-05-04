Чиновники РФ предлагают "улучшение" для россиян — трудовые лагеря для "тунеядцев" и рабство

Кремлевский режим предлагает создать специальные лагеря, в которых можно будет концентрировать "тунеядцев".

Депутат законодательной Думы РФ Томской области от путинской партии "Единая Россия" Екатерина Собканюк предложила создать "трудовые лагеря" для безработных россиян. По ее словам, на стройках не хватает бетонщиков, арматурщиков, сварщиков и электриков.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в эфире "24 Канала" прокомментировал инициативу чиновников РФ.

Он отметил, что заявления российских чиновников – прямое доказательство отсутствия понимания причинно-следственных связей. Ведь дефицит кадров в РФ появился из-за того, путинские власти отправили много россиян на войну против Украины и как результат – примерно 500 тысяч российских мужчин лежат в украинском черноземе или непригодны для трудовой деятельности.

"Также глава Конституционного суда Валерий Зорькин сказал, что зря отменили крепостное право. Это большая ошибка. Из-за этого потеряна нить, объединяющая Россию", — сказал Игорь Яковенко.

Он также подчеркнул, что Россия становится все больше похожа на тоталитарный режим, который описывал писатель Джордж Орвелл в своем романе "1984".

"Трудовые лагеря" – место, где сконцентрировано "счастье"... Сейчас Россия к этому постепенно возвращается", — резюмировал журналист.

Напомним, Захарова заявила, что НАТО готовится к потенциальному конфликту с Россией.

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