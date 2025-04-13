- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1185
- Время на прочтение
- 1 мин
Число погибших из-за обвала крыши ночного клуба возросло до 225 человек
В результате обрушения крыши клуба Jet Set в Доминикане погибли 225 человек.
В результате обрушения крыши ночного клуба в столице Доминиканской Республики количество погибших увеличилось до 225 человек.
Об этом сообщает Sky News.
Местные власти подтвердили, что 189 человек удалось спасти из-под завалов клуба Jet Set, расположенного в Санто-Доминго. Из этих спасенных 15 человек до сих пор находятся в больнице, пятеро из них находятся в критическом состоянии.
К сожалению, в течение ночи в субботу четыре человека скончались от полученных травм, что привело к увеличению общего числа погибших до 225 человек.
Среди жертв оползня были и бывшие игроки Главной бейсбольной лиги (MLB) Октавио Дотель и Тони Энрике Бланко Кабрера. Также погибла губернатор северо-западной провинции Монте-Кристи Нелси Круз, сестра знаменитого бейсболиста Нельсона Круза, семь раз участвовавшего в чемпионатах мира.
Ранее мы писали о том, что у Санто-Доминго в ночном клубе Jet Set во время концерта внезапно обрушилась крыша. Конструкция упала прямо на посетителей, находившихся внутри.