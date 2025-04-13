Число погибших из-за обвала крыши ночного клуба возросло до 225 человек

Последствия обрушения крыши / © Associated Press

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В результате обрушения крыши ночного клуба в столице Доминиканской Республики количество погибших увеличилось до 225 человек.

Об этом сообщает Sky News.

Местные власти подтвердили, что 189 человек удалось спасти из-под завалов клуба Jet Set, расположенного в Санто-Доминго. Из этих спасенных 15 человек до сих пор находятся в больнице, пятеро из них находятся в критическом состоянии.

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К сожалению, в течение ночи в субботу четыре человека скончались от полученных травм, что привело к увеличению общего числа погибших до 225 человек.

Среди жертв оползня были и бывшие игроки Главной бейсбольной лиги (MLB) Октавио Дотель и Тони Энрике Бланко Кабрера. Также погибла губернатор северо-западной провинции Монте-Кристи Нелси Круз, сестра знаменитого бейсболиста Нельсона Круза, семь раз участвовавшего в чемпионатах мира.

Ранее мы писали о том, что у Санто-Доминго в ночном клубе Jet Set во время концерта внезапно обрушилась крыша. Конструкция упала прямо на посетителей, находившихся внутри.