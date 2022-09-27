Число погибших из-за стрельбы в школе Ижевска еще больше возросло

Жертвами 34-летнего россиянина, который с пистолетами пришел в среднюю школу в столице Удмуртии, стали уже 17 человек.

В реанимационном отделении больницы российского города Ижевска, столицы Удмуртской республики РФ, от огнестрельных ранений скончались еще две жертвы 34-летнего местного жителя Артема Казанцева. Таким образом, общее количество людей, которых он убил в средней школе, возросло до 17.

Об этом сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Всего в списке пострадавших от рук массового убийцы было 23 человека, среди которых дети от 7 до 16 лет. Большинство школьников и охранников были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Известно, что убийце еще в 2011 году был поставлен диагноз "вялая шизофрения". В последний раз он был на приеме у психиатра неделю назад.

У забора школы №88 в Ижевске, где произошла эта трагедия, образовался стихийный мемориал. Жители города несут цветы и игрушки в память о погибших.

Напомним, сегодня, 26 сентября, вооруженный мужчина в черной одежде вошел в школу №88 в российском городе Ижевск, где открыл стрельбу из двух пистолетов, в результате чего погибли ученики и взрослые. После совершённого нападавший застрелился в одном из кабинетов учебного заведения.

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