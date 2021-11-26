Число погибших в аварии на шахте в РФ возросло до 52: что известно

Число погибших в аварии на шахте в РФ возросло до 52: что известно

Спасательную операцию приостановили из-за угрозы взрыва.

Число погибших в результате аварии на угольной шахте "Листяжная" в городе Белово Кемеровской области возросло до 52.

Об этом со ссылкой на источник в администрации Беловского городского округа сообщает "Интерфакс".

"Да, погибли 52 человека", — подтвердил собеседник издания, добавив, что среди погибших шесть спасателей. "Погибшие задохнулись угарным газом", — добавил он.

Также читайте На российской шахте погибли 11 горняков, еще 40 отравились продуктами горения

Известно, что в результате инцидента также пострадали по меньшей мере 49 человек, 44 из которых находятся в больницах. Состояние четырех пострадавших оценивают как тяжелое, они находятся в реанимациях.

Тем временем спасательную операцию приостановили из-за угрозы взрыва.

"Мы сейчас взяли паузу до утра. Оперативная пауза связана с ухудшающейся газодинамической обстановкой в шахте, растет концентрация метана", — пояснил исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Как сообщалось, задымление в вентиляционном штреке на угольной шахте "Листяжная" произошло утром в четверг, 25 ноября. В момент инцидента в шахте находились 285 человек.

По предварительным данным, на глубине 250 метров загорелась угольная пыль. После этого произошел взрыв и вспыхнул пожар, а едкий дым распространился вдоль всей выработки.

По факту ЧП Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.217 УК РФ).

Региональная прокуратура инициировала проверку выполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Следователи задержали 47-летнего директора шахты, его 59-летнего заместителя и 36-летнего начальника участка. В ближайшее время им предъявят обвинения. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

"В ходе начальных следственных действий установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате произошло газодинамическое явление, началось задымление вентиляционного штрека участка №4, в результате чего находившиеся на производстве рабочие задохнулись", — отметили правоохранители .

Читайте также: