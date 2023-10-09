Число погибших в Израиле возросло до 900 — The Times of Israel

По состоянию на вечер 9 октября известно о 900 погибших в результате атаки ХАМАСа на Израиль.

Стало известно о 900 погибших в результате атаки ХАМАСа на Израиль. Еще 2500 человек получили ранения.

Об этом пишет The Times of Israel.

Армия продолжает бороться с террористами на юге, число погибших возросло до 900 человек.

Спикер ЦАХАЛа Ричард Хехт заявил, что территория Израиля зачищена от последних террористов. Больше никто не нарушает границу.

Есть информация о 100 телах, которые найдены в кибуке Беэри.

Жителей на севере Израиля призвали оставаться у укрытий и запастись водой и продуктами на 72-часовое пребывание в бомбоубежищах.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее заявила о 700 погибших израильтянах, а также об усилении атак против ХАМАС в Газе.

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