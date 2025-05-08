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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Число погибших в результате атаки Индии по Пакистану росло до более 30 человек

Причиной увеличения количества жертв обстрелы Индией линии контроля.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Пакистанский военный

Пакистанский военный / © Associated Press

Число погибших в Пакистане и Кашмире, находящемся под контролем Пакистана, возросло до 31 человека, 57 человек получили ранения, сообщил в среду вечером по местному времени военный спикер Ахмед Шариф Чаудри.

Об этом пишет CNN.

Он назвал причиной увеличения количества жертв обстрел Индией линии контроля - фактической границы в спорном регионе Кашмир.

Напомним, премьер-министр Пакистана ответил на индийскую атаку.

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