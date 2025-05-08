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Число погибших в результате атаки Индии по Пакистану росло до более 30 человек
Причиной увеличения количества жертв обстрелы Индией линии контроля.
Число погибших в Пакистане и Кашмире, находящемся под контролем Пакистана, возросло до 31 человека, 57 человек получили ранения, сообщил в среду вечером по местному времени военный спикер Ахмед Шариф Чаудри.
Об этом пишет CNN.
Он назвал причиной увеличения количества жертв обстрел Индией линии контроля - фактической границы в спорном регионе Кашмир.
Напомним, премьер-министр Пакистана ответил на индийскую атаку.