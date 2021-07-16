Число погибших в результате мощного наводнения в Европе превысило шесть десятков: что известно

Число погибших в результате мощного наводнения в Европе превысило шесть десятков: что известно

В Бельгии погибла 15-летняя девочка, жителей пострадавших регионов призывают к срочной эвакуации.

В Германии и Бельгии в четверг, 15 июля, по меньшей мере 67 человек погибли в результате мощного паводка, образовавшегося во время рекордных ливней.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что большинство жертв зарегистрировали в ФРГ, тогда как в Бельгии сообщили о смерти девяти человек, в том числе 15-летней девочки.

Больше всего пострадали немецкие земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. В то же время в пятницу в регионах прогнозируют более сильные дожди.

Премьер-министр Северного Рейн-Вестфалии Армин Лашет обвинил в экстремальной погоде глобальное потепление.

"Мы будем сталкиваться с такими событиями снова и снова, а это значит, что нам необходимо ускорить принятие мер по защите климата, так как изменение климата не ограничивается одним государством", — отметил он.

Эксперты говорят, что изменение климата, как ожидается, увеличит частоту экстремальных погодных явлений, но связать любое отдельное событие с глобальным потеплением сложно.

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая находится в США, назвала паводок "катастрофой".

"Мои мысли с вами, и вы можете быть уверены, что все силы нашего правительства — федеральные, региональные и местные — коллективно сделают все в сложных условиях для спасения жизней, уменьшения опасности и облегчения страданий", — заверила она.

Между тем немецкое правительство отправило в пострадавшие регионы сотни военнослужащих для помощи местным жителям. Отмечается, что десятки пострадавших ждали спасения на крышах своих домов, их эвакуировали с помощью вертолетов.

Из-за непогоды на западе Германии закрыли школы, а в Шульде в горном районе Айфель, где объявлено чрезвычайное положение, около 25 домов находятся под угрозой обрушения.

Жителям бельгийского города Льеж приказали эвакуироваться, или же перебраться на верхние этажи своих домов.

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Ожидается, что река Маас, протекающая через город, поднимется еще на 1,5 метра, несмотря на то, что она уже находится на грани разлива. Местные власти также обеспокоены тем, что мост через реку в этом районе может обрушиться.

Жителей соседнего города Пепенстер, расположенного у слияния двух рек, эвакуировали в четверг.

Сильные паводки также ударили по Нидерландам. Там нет сообщений о жертвах, но тысячи людей в городах и селах вдоль реки Маас призвали как можно скорее покинуть свои дома.

Наводнение в Валкенбурге, недалеко от границы с Бельгией и Германией, охватило центр города и заставило эвакуировать несколько домов престарелых.

Как сообщалось, почти 200 тысяч домов остались без электричества, у некоторых нет питьевой воды и телефонной связи. Эту природную катастрофу в Германии назвали исторической.

Новости мира: Европу накрыли мощные паводки - людей эвакуируют вертолетами

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