Число погибших в результате удара иранской ракеты на севере Израиля возросло до трех человек

Израиль / © Associated Press

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Число погибших в результате удара иранской баллистической ракеты в Тамре на севере Израиля выросло до трех, сообщают спасатели.

Об этом пишет The Times of Israel.

Также эвакуировали семерых людей в стабильном состоянии в больницу после того, как ракета попала в двухэтажный дом в городе к востоку от Хайфы.

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Среди жертв есть 20-летняя женщина из Тамры, города вблизи Хайфы. Медики говорят, что она получила тяжелые ранения в результате удара и позже скончалась от полученных травм.

Об этом сообщает Fox News.

Произошло и прямое попадание в двухэтажное здание в Западной Галилее. Всего 14 человек получили ранения в результате взрыва. Кроме молодой женщины, умершей от полученных ран, еще один человек остается в тяжелом состоянии, а другие получили травмы разной степени тяжести.

Смертельные обстрелы являются частью тяглой эскалации, в результате которой Иран запустил несколько волн ракет по Израилю после израильских ударов по иранским военным и ядерным целям.

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Как мы писали ранее, по данным Fox News, Израиль 14 июня нанес удар по иранской газовой инфраструктуре вблизи Бандар-Аббаса. По словам израильских чиновников, удар имел целью отправить сигнал чиновникам в Тегеране.