Число погибших в результате взрыва газа на рынке в Китае возросло до 25

Между тем местные жители массово сдают кровь для пострадавших.

В Китае число погибших в результате взрыва газа в городе Шиянь, что в провинции Хубэй, возросло до 25 человек, еще 138 лиц — пострадали.

Об этом сообщает Global Times.

Отмечается, что причина аварии до сих пор остается неизвестной. На месте инцидента продолжают работать спасатели. Предполагают, что под завалами еще могут оставаться люди.

Очевидец рассказал журналистам, что взрыв якобы произошел во время ремонта трубопровода после утечки газа.

Между тем местные жители массово сдают кровь для пострадавших. Так, по состоянию на полдень вторника, 15 июня, донорами крови стали уже 1289 человек.

Напомним, 13 июня в городе Шиянь в Центральном Китае на территории жилого комплекса, где расположен большой продовольственный рынок, прогремел взрыв бытового газа.

Взрывная волна практически разрушила большой павильон, а под завалами осталось немало посетителей.

Новости мира: на рынке в Китае произошел масштабный взрыв, по меньшей мере 12 человек погибли

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку